Bonus casa 2025: per il 2025 saranno disponibili diversi bonus casa, destinati quindi alla riqualificazione edilizia e all’adeguamento energetico. Molti di questi incentivi, che esistono da anni, sono stati rinnovati dal Governo per l’anno in corso, ma sono stati anche introdotti nuovi bonus, pensati per sostenere le famiglie. Di seguito tutti i bonus che si potranno richiedere per l’anno corrente!

Bonus casa, superbonus ed Ecobonus

Nel 2025, il Superbonus rimane ancora attivo. Dal 1 gennaio, la percentuale di detrazione è passata dal 70% al 65%. Inoltre, sono state eliminate la cessione del credito e lo sconto in fattura. È stato confermato anche l’Ecobonus casa, un incentivo che copre le spese per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. In particolare, l’Ecobonus offre detrazioni che variano dal 36% al 50% per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel Superbonus.

Tra le spese ammesse, sono inclusi diversi interventi, come l’installazione di nuove serrande o zanzariere, come illustrato nei nostri approfondimenti sul bonus tende da sole e sul bonus zanzariere. Sono previste anche detrazioni per l’acquisto e l’installazione di impianti di condizionamento.

Bonus casa, elettrodomestici e mobili

Nel 2025 è attivo il bonus mobili, che offre una detrazione del 50% per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici di classe A (A+ per i forni). Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è fissato a 5.000 euro. Inoltre, è disponibile il bonus condizionatori, un’agevolazione destinata a chi acquista o sostituisce il condizionatore, in particolare se il nuovo apparecchio è più ecologico, nell’ambito di lavori di ristrutturazione o miglioramento edilizio. L’incentivo consente di ottenere una detrazione fiscale che varia dal 50% al 65%. Il bonus elettrodomestici del 2025, invece, è un contributo economico che va da 100 a 200 euro, destinato a supportare i cittadini nell’acquisto di elettrodomestici nuovi, più efficienti e tecnologicamente avanzati, con un risparmio energetico maggiore. L’incentivo è rivolto ai residenti in Italia e si applica all’acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe B.

Bonus casa, IMU e prima casa

Chi acquista la prima casa nel 2025 può beneficiare di diverse agevolazioni, pensate per facilitare l’accesso al mercato immobiliare e sostenere i contribuenti. Una delle principali novità riguarda l’esenzione dalle imposte di bollo, dai tributi catastali speciali e dalle tasse ipotecarie. Inoltre, le imposte di registro sono ridotte in base al tipo di venditore. Se l’acquisto avviene da un privato o da un’impresa che non applica l’IVA, l’imposta di registro è fissata al 2%, mentre quelle ipotecarie e catastali ammontano a 50 euro ciascuna. Se l’acquisto viene fatto da un’impresa soggetta a IVA, l’imposta IVA è ridotta al 4%, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono di 200 euro per ciascuna. Inoltre, nel 2025 sono previsti numerosi bonus legati all’IMU, che vanno a beneficio di particolari categorie di contribuenti e immobili. A partire dal 2020, infatti, sono stati introdotti diversi sconti sull’IMU, che continuano anche quest’anno, con possibilità di esenzione in alcuni casi specifici. Per il pagamento della prima rata dell’IMU, esistono anche agevolazioni periodiche, destinate a determinate categorie e settori.