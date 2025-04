Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Sicilia, la cooperativa Edil Sep, proveniente da Montelepre, in provincia di Palermo, è stata scelta per il montaggio e smontaggio dei due solarium che verranno allestiti sul lungomare della città.

La ditta Edil Sep sarà incaricata di montare le strutture di legno che ogni estate offrono un oasi di relax per residenti e turisti. I solarium verranno posizionati in due zone: a Ognina, davanti all’Istituto Nautico, e alla spiaggetta di San Giovanni li Cuti, dove è previsto anche un percorso accessibile per le persone con disabilità. Come già anticipato dall’assessore al Mare Andrea Guzzardi, quest’anno non sarà allestito un solarium in zona piazza Europa, come accaduto l’anno scorso.

Quando saranno aperti

L’inizio della stagione balneare regionale è fissato per il 1 maggio, ma i solarium potrebbero non essere pronti prima di qualche settimana. Infatti, il contratto prevede che i lavori siano completati entro il 26 maggio, anche se c’è la possibilità che vengano terminati prima. Il tempo complessivo previsto per i lavori è di 53 giorni, a partire dalla firma del verbale di consegna. Se l’impresa non dovesse rispettare i tempi, il contratto prevede l’applicazione di una penale dell’1,5 per mille dell’importo netto del contratto. Inoltre, saranno previste penalità anche in caso di ritardi nell’avvio del cantiere o nel caso in cui i lavori non rispettino gli standard richiesti. Fino alla data di ultimazione dei lavori, i residenti potranno godersi le prime giornate di mare presso le tre spiagge libere della Plaia, che fino all’anno 2026 verranno gestite della ditta Stella Polare.