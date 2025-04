Per la prima volta, Catania ospiterà un evento unico nel suo genere: il Catania Air Show 2025. Organizzato dall’Aero Club di Catania e dall’Aeronautica Militare, l’evento si terrà domenica 4 maggio. Per chi non sarà presente in città per lo spettacolo ufficiale, potrà ammirare giorno 3 maggio le prove generali di questa meravigliosa esibizione aerea. Sarà proprio lo spettacolo di Catania ad aprire il calendario delle manifestazioni aeronautiche nazionali del 2025. Le esibizioni si svolgeranno in una location suggestiva, davanti a Piazza Franco Battiato (ex Piazza Nettuno), a circa 230 metri dalla scogliera.

Il programma dell'evento sarà svelato mercoledì 9 aprile alle 10:30 nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti. Parteciperanno il sindaco Enrico Trantino, il colonnello Stefano Spreafico, comandante dell'aeroporto di Sigonella, il capitano Antonello Calabrese, coordinatore militare, Giuseppe Lo Cicero, direttore e controllore della manifestazione, Filippo Papale, presidente dell'Aero Club di Catania, e Simone Massaro, fondatore e CEO di Free Mind Foundry.