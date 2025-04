Nel 2024, la Sicilia ha registrato un’impennata di presenze turistiche dall’estero, attirando quasi la metà dei quasi due milioni di turisti stranieri in più giunti in Italia rispetto all’anno precedente. Secondo i dati diffusi da Bankitalia, l’Isola ha accolto 5 milioni e 797 mila visitatori internazionali, con un incremento di 817 mila unità rispetto al 2023. Questi turisti hanno generato 26 milioni e 737 mila pernottamenti, segnando una crescita significativa di quasi 5 milioni di notti trascorse sul territorio.

Un turismo che dura tutto l’anno

I numeri confermano il consolidamento del modello di destagionalizzazione turistica, che consente alla Sicilia di attrarre visitatori anche al di fuori dei mesi estivi. A sostegno di questo modello, anche il crescente interesse dimostrato durante le recenti edizioni di Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi, dove si è parlato sempre più di una Sicilia turistica capace di offrire esperienze culturali, gastronomiche, paesaggistiche e sostenibili in ogni periodo dell’anno.

Travelexpo 2025: “La civiltà del viaggio” come nuova visione

Proprio nel contesto di questa crescita, si apre oggi a Terrasini, al Cds Città del Mare, la 27ª edizione di Travelexpo, che lancia il tema “La civiltà del viaggio tra affermazione e aspirazione”. Come spiega Toti Piscopo, patron della manifestazione, si tratta di un cambio di paradigma: il viaggio non solo come movimento, ma come scoperta e scambio umano, valorizzando la dimensione slow e sostenibile del turismo.

Oltre 100 operatori per costruire il turismo del futuro

Alla Borsa parteciperanno oltre 100 operatori del settore, nazionali e internazionali, tra tour operator, vettori, reti alberghiere, agenzie di viaggio, compagnie assicurative e realtà digitali. È previsto un fitto programma di incontri, seminari e confronti, con l’obiettivo di potenziare il dialogo tra pubblico e privato e sostenere un’offerta turistica integrata e innovativa. Alcuni gruppi interessati non hanno potuto essere accolti per mancanza di spazio espositivo, a conferma del forte interesse verso l’evento.