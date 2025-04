MetroBusCity: Dal prossimo 8 aprile 2025 sarà disponibile il nuovo abbonamento integrato MetroBusCity, lanciato dal Comune di Catania in collaborazione con AMTS e FCE, per promuovere la mobilità urbana sostenibile. Si tratta di una soluzione annuale che consente di utilizzare autobus e metropolitana a un costo altamente agevolato: solo 120 euro all’anno, ovvero 10 euro al mese o circa 0,33 centesimi al giorno per viaggi illimitati su entrambi i mezzi.

Viaggiare a Catania con un solo abbonamento

Il nuovo abbonamento MetroBusCity consente l’accesso a tutte le linee AMTS (escluse le linee Alibus e 524S) e a tutti i servizi della metropolitana FCE, comprese le navette “Metro Monte Po – Lineri” e “Metro Nesima – Humanitas – Centro Sicilia”.

La validità dell’abbonamento sarà sempre annuale, dalla data di attivazione fino all’ultimo giorno del dodicesimo mese. Per gli acquisti effettuati nel mese di aprile 2025, la validità sarà calcolata a partire dal giorno dell’acquisto e fino al 31 marzo 2026.

Dove acquistare MetroBusCity e come attivarlo

Il titolo di viaggio sarà acquistabile esclusivamente tramite l’App FCE, disponibile su dispositivi Android (versione 8+) e iOS (versione 10+ a partire da iPhone 7). Dopo la registrazione e l’upload dei documenti richiesti (carta d’identità e fototessera), sarà possibile selezionare il profilo cliente standard e acquistare direttamente l’abbonamento dalla sezione “Acquista”.

Nuove tariffe e miglioramenti in vista

Contestualmente all’introduzione dell’abbonamento MetroBusCity, dal 8 aprile 2025 verrà aggiornato anche il prezzo del biglietto singolo da 90 minuti, che passerà da 1 euro a 1,40 euro, in linea con le altre città metropolitane siciliane. Il rincaro è bilanciato dall’eccezionale convenienza dell’abbonamento annuale.

Inoltre, AMTS e Comune di Catania hanno annunciato miglioramenti alla rete di trasporto pubblico: aumento delle frequenze e rimodulazione dei percorsi per rendere più veloci ed efficienti i mezzi urbani.

MetroBusCity, un passo concreto verso la mobilità sostenibile

Il progetto MetroBusCity nasce dalla collaborazione sinergica tra Comune di Catania, AMTS e FCE per incentivare l’uso del trasporto pubblico e offrire una valida alternativa all’auto privata, nel segno della sostenibilità e dell’efficienza.