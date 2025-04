Meteo Sicilia: La stagione primaverile stenta ad arrivare, ancora frenata da sprazzi tipicamente invernali. Di seguito, scopriamo quindi cosa ci riserverà il meteo in questo primo fine settimana di aprile.

Meteo Sicilia, venerdì 4 aprile

Giornata tipicamente primaverile quella di oggi, con l’anticiclone che si affaccerà sulla Sicilia, portando con sé una giornata all’insegna del bel tempo. Il cielo sarà generalmente sereno o al massimo poco nuvoloso, senza particolari ostacoli che possano impedire al sole di splendere su tutta la regione. Questa stabilità atmosferica garantirà una giornata piacevole con temperature massime comprese tra i 22 e i 23 gradi, che contribuiranno a rendere ancora più gradevole il clima, offrendo una pausa dalle recenti giornate di pioggia.

Meteo Sicilia, sabato 5 aprile

Sabato segnerà l’ultimo giorno dell’anticiclone che, per tutta la giornata, garantirà condizioni di bel tempo su tutta la Sicilia. Il cielo, purtroppo, si presenterà più nuvoloso rispetto al giorno precedente, ma senza particolari fenomeni di maltempo in arrivo. Sarà comunque anche questa una giornata di clima tipicamente primaverile, con il sole che si farà spazio tra le nuvole, offrendo momenti piacevoli e temperati. Le temperature massime, in lievissimo calo, raggiungeranno i 20-21 gradi, mantenendo il clima mite e accogliente, ma senza l’intensità di calore che caratterizzerà le giornate più avanti nella stagione. La notte, invece, si prevede che le temperature rimangano stabili, senza particolari escursioni termiche, mantenendo un clima relativamente fresco.

Meteo Sicilia, domenica 6 aprile

Domenica, l’alta pressione tornerà a far sentire la sua influenza sulla Sicilia, portando con sé una giornata di bel tempo e cieli sereni su gran parte del territorio. Non si prevedono particolari variazioni atmosferiche, con un cielo che rimarrà generalmente limpido e senza nuvolosità significativa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21-23 gradi, regalando una giornata di clima mite e piacevole. Anche durante la notte, le temperature non subiranno grosse oscillazioni, mantenendosi piuttosto stabili e fresche, ma senza eccessivi cali. In serata, l’alta pressione farà sentire la sua forza anche nei venti, che spireranno da nord, contribuendo a mantenere l’aria secca e a rendere la serata particolarmente tranquilla.