Sicilia Express: inizia il conto alla rovescia per la vendita dei biglietti del treno low cost per tornare in Sicilia, a fronte del caro voli per Pasqua. Dopo il successo di Natale 2024, in cui si è raggiunto il sold out in pochissimo tempo, lo scenario potrebbe essere uguale anche per queste festività pasquali. La partenza della vendita dei biglietti è fissata a sabato 5 aprile e possono essere acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it, oltre che attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia, tra cui app, biglietterie e self-service all’interno delle stazioni.

Sicilia Express: le novità previste

Il costo del biglietto è d 29,90 euro a tratta ma si può optare anche per una soluzione intermodale treno-nave, al prezzo di 30 euro, novità del Sicilia Express pasquale. In quest’ultimo caso, con partenza prevista da Torino il 17 aprile, si arriverà al porto di Napoli per poi imbarcarsi e raggiungere Palermo.

Altra soluzione intermodale e quella pulmann-treno, al costo di 29,90 a tratta. Il primo bus partirà da Bolzano, con fermata a Trento, e il secondo da Trieste, con arrivo rispettivamente a Modena e a Bologna. Qui sarà possibile salire sul Sicilia Express e proseguire il viaggio verso la Sicilia.

Sicilia Express: quali sono le fermate previste

Il treno partirà il 17 aprile da Torino Porta Nuova alle 12:30. Le fermate che effettuerà sono le seguenti, con relativi orari: Milano Porta Garibaldi (14:10), Parma (15:42), Modena (16:20), Bologna Centrale (16:55), Firenze Santa Maria Novella (18:13), Roma Tiburtina (22:32), Salerno (1:26), Villa San Giovanni (5:33). Giunto a Messina, il treno si dividerà in 2, con una sezione diretta a Palermo e una a Siracusa.

Le fermate in direzione Palermo

La sezione che sarà diretta a Palermo effettuerà le seguenti fermate: Messina (7:55), Milazzo (8:57), Capo d’Orlando (9:38), S. Stefano di Camastra (10:20), Cefalù (10:49), Termini Imerese (11:07), Bagheria (11:23), e arrivo a Palermo Centrale alle 11:36.

Le fermate in direzione Siracusa

Le fermate della sezione diretta a Siracusa sono, invece, le seguenti: Taormina (9:15), Giarre Riposto (9:37), Acireale (9:50), Catania Centrale (10:09), Lentini (10:30), Augusta (11:00) con arrivo a Siracusa alle 11:23.