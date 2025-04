L’Assessorato delle Attività produttive della Regione Sicilia annuncia la nascita dell’Osservatorio regionale sull’Intelligenza Artificiale (OS-AI), un’iniziativa pensata per supportare le imprese locali nell’adozione delle nuove tecnologie e affrontare con metodo le sfide della trasformazione digitale e della competizione globale. L’assessore Edy Tamajo ha presentato il progetto durante il convegno “Sicilia laboratorio di sviluppo economico: risultati e prospettive”, svoltosi presso l’Università Lumsa di Palermo.

Un’importante risorsa

Secondo Tamajo, l’Intelligenza Artificiale non deve essere vista come una minaccia, ma come una risorsa da governare per il progresso della regione. L’Osservatorio OS-AI si pone come un centro strategico per analizzare i cambiamenti, orientare le scelte politiche e valorizzare il capitale scientifico e imprenditoriale siciliano. La struttura, a carattere tecnico-scientifico permanente, opererà in sinergia con università e aziende del territorio, coinvolgendo esperti di diversa estrazione disciplinare. La governance sarà affidata a un coordinamento con il direttore generale del dipartimento Attività produttive, Dario Cartabellotta, al fine di garantire un dialogo costante tra istituzioni, accademia e mondo produttivo.

L’obiettivo

L’obiettivo dell’Osservatorio è fornire indicazioni utili per la programmazione regionale, individuando le esigenze del territorio, le opportunità di crescita e i percorsi formativi necessari per migliorare la competitività della Sicilia nei settori economici chiave. Tamajo ha sottolineato che questa iniziativa rappresenta un passo cruciale per diffondere una cultura dell’innovazione inclusiva e sostenibile, ponendo le basi per una politica industriale orientata alla conoscenza, allo sviluppo e all’innovazione.