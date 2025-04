Etnabook, Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania, è giunto alla sua VII edizione, l’appuntamento come sempre è per fine estate dal 21 al 25 settembre nella location del Palazzo della Cultura di Catania, oltre a tanti altri eventi che coinvolgeranno diversi comuni etnei.

Anche questa settima edizione avrà un tema che farà da fil rouge nelle cinque giornate del festival ed è RE – SI – STE – RE.

Il termine è stato scelto proprio perché permette di essere esplorato e interpretato in diverse direzioni, il concetto di resistere non si limita solo a definire la lotta contro ogni tipo di oppressione ma può abbracciare anche la resistenza interiore, quella intellettuale e quella sociale; fino a far riflettere su come “resistere”, inteso come resilienza, coinvolga la storia di ogni persona che affronta sfide e che quotidianamente, in ogni parte del mondo, combatte per le proprie idee.

Re-si-ste-re con la forza delle parole, con l’autenticità dell’intelletto.

Re-si-ste-re alle ingiustizie, alla normalizzazione, alle difficoltà.

Re-si-ste-re per un ideale, per difendere la memoria, per cambiare.

Tutto questo è ciò che sarà esplorato nella nuova edizione di Etnabook, una resistenza che si muove tra le pagine dei libri. La formula del festival rimane la stessa, cinque giornate ricche di presentazioni, laboratori, workshop, premiazioni speciali e incontri, in un fitto calendario che vede coinvolta l’intera città etnea e i Comuni dell’hinterland.

Etnabook abbraccia il mondo dell’arte in ogni sua forma, cuore centrale del festival resta il Premio Letterario “Etnabook – Cultura sotto il vulcano”, suddiviso in tre sezioni: poesia, narrativa/saggio e “Un libro in una pagina”.

Sono già tanti gli elaborati pervenuti da tutta Italia e dall’estero che verranno poi selezionati e valutati da tre giurie distinte per sezione, composta da personaggi del mondo dell’editoria, della cultura e del giornalismo. Le opere posso essere inviate fino al 31 maggio basta collegarsi al sito etnabook.it

Il presidente Cirino Cristaldi insieme al vice presidente Mirko Giacone, al presidente del Comitato Scientifico Massimo Fazio e ai membri del direttivo Alessandro Cecchi Paone (consulente artistico), Flavio Pagano e Amanda Succi, stanno elaborando il fitto calendario delle cinque giornate del Festival che prevede già importanti ospiti della letteratura italiana e non solo.

Anche in questa edizione ci sarà una sezione di Etnabook dedicata ai più piccoli: EtnaKids con incontri e laboratori dedicati ai lettori di tenerà età curata da Claudia Santonocito. Proseguono inoltre, le presentazioni di

Aspettando Etnabook in giro per il territorio etneo, ma non solo, l’associazione NO_NAME che organizza Etnabook, ha aderito al progetto del comune etneo “Catania città che legge” e nei mesi di maggio e giugno svolgeranno attività culturali nella biblioteca comunale di Monte Po’ coinvolgendo i bambini delle scuole del territorio.

Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi, con la coorganizzazione della Città di Catania, il festival rientra nel cartellone degli eventi del Catania SummerFest 2025 ed è patrocinato dall’Università degli Studi di Catania, dai Comuni di Gravina di Catania e Pedara.