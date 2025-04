Reddito di Libertà 2025: Dal 4 marzo 2025 è entrato in vigore il decreto del 2 dicembre 2024, che disciplina il Reddito di Libertà 2025, un sostegno economico destinato alle donne vittime di violenza. Questo provvedimento è stato firmato dal Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, in collaborazione con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’obiettivo è fornire un aiuto concreto per favorire l’autonomia economica e il reinserimento sociale delle beneficiarie.

Chi può richiedere il Reddito di Libertà 2025?

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo fino a 500 euro mensili, erogato per un massimo di 12 mesi, ed è destinato alle donne con o senza figli che siano seguite da centri antiviolenza riconosciuti o dai servizi sociali nel loro percorso di uscita dalla violenza.

Questo aiuto è compatibile con altri strumenti di sostegno economico, come l’Assegno di Inclusione, e mira a garantire un percorso di indipendenza per le donne in situazioni di fragilità.

Come presentare la domanda

L’INPS, attraverso la circolare n. 54 del 5 marzo 2025, ha fornito le linee guida per la presentazione delle domande. Ecco i passaggi fondamentali:

Ripresentazione delle domande già respinte: Le donne che avevano già fatto richiesta e si erano viste negare il contributo per insufficienza di fondi potranno ripresentare domanda dal 5 marzo al 18 aprile 2025. Queste istanze avranno priorità rispetto alle nuove richieste.

Le donne che avevano già fatto richiesta e si erano viste negare il contributo per insufficienza di fondi potranno ripresentare domanda dal 5 marzo al 18 aprile 2025. Queste istanze avranno priorità rispetto alle nuove richieste. Nuove domande: Una volta terminato il periodo transitorio, l’INPS comunicherà la riapertura definitiva delle richieste. Le nuove domande dovranno essere presentate presso i Comuni di residenza, utilizzando il modulo SR208, denominato “Domanda Reddito di Libertà”.

I Comuni saranno responsabili della verifica dei requisiti e della trasmissione delle domande all’INPS attraverso la piattaforma online “Prestazioni sociali dei Comuni”.

Il Reddito di Libertà 2025 rappresenta quindi un passo importante nella lotta alla violenza di genere, offrendo un aiuto concreto alle donne che cercano di ricostruire la propria vita.