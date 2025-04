C’è una grande notizia per tutti i fan di Harry Potter che parteciperanno a Etna Comics 2025: Devon Murray, l’attore che ha interpretato il mitico Seamus Finnigan nella saga cinematografica dedicata al maghetto con gli occhiali, sarà per la prima volta in Sicilia tra i grandi ospiti della tredicesima edizione del festival.

Sabato 31 maggio l’attore irlandese, che ha vestito i panni di uno degli studenti di Grifondoro (la casa più ambita della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts), sarà infatti protagonista di un appuntamento imperdibile e parteciperà a una conferenza gratuita ad accesso limitato su prenotazione, che si terrà in sala Galatea, seguita da un esclusivo Meet & Greet.

Gli appassionati della saga avranno quindi la possibilità di incontrare l’attore, che dopo il panel si sposterà a Potter Alley, l’area dedicata ad Harry Potter, realizzata per l’occasione all’interno del padiglione E7 del centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

La conferenza è prevista per le ore 11:00 in area Movie ed avrà una durata approssimativa di novanta minuti. Il Meet & Greet si svolgerà invece a partire dalle ore 15:00 a Potter Alley e sarà un’occasione unica per ascoltare i racconti dell’attore, scoprire curiosità dal dietro le quinte di Harry Potter e incontrarlo di persona.

Ecco le fasi dell’incontro:

– Conferenza: Devon Murray racconterà la sua esperienza sul set di Harry Potter, risponderà alle domande del pubblico e condividerà aneddoti e retroscena inediti nel corso di una conferenza curata dalle associazioni culturali PotterCast e Universo Fantasy. La partecipazione a quest’incontro sarà gratuita, ma sarà necessario prenotarsi sul sito etnacomics.com per assicurarsi un posto.

– Meet & Greet esclusivo: i fan avranno l’opportunità di conoscere Devon Murray durante un incontro speciale con foto e autografi. Saranno disponibili pacchetti esclusivi che includeranno, oltre alle classiche foto e firma, anche delle vere e proprie chicche quali una stampa limitata e numerata a mano su base 100 e un photo-booth tematico. I biglietti per il Meet & Greet saranno acquistabili in anticipo sul sito di Etna Comics.

– Servizio di autenticazione: per sottoporre un oggetto autografato al processo di autenticazione con rilascio di lettera di autenticità progressiva e univoca, sarà necessario presentarsi in Potter Alley, allo stand PotterCast.