Sara Campanella, studentessa universitaria di 22 anni, è stata uccisa a Messina con una coltellata al collo che le ha reciso la giugulare. La tragedia sarebbe avvenuta davanti all’ingresso laterale dello stadio Giovanni Celeste di Messina. Ad allertare i primi soccorsi i numerosi testimoni che avrebbero assistito all’aggressione della giovane studentessa. Successivamente Sara sarebbe stata immediatamente trasportata in ambulanza all’ospedale Policlinico, ma purtroppo, nonostante gli interventi, i medici non sono riusciti a salvarla. La giovane aveva già perso troppo sangue. Questo quanto avvenuto durante la giornata di ieri.

L’arresto del collega di studi

Il ragazzo fermato dai Carabinieri di Messina per l’omicidio di Sara Campanella sarebbe un suo collega universitario. Entrambi iscritti al corso di studi triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico con sede a Messina.

Il sospettato sarebbe stato arrestato dai militari dopo una vera e propria caccia all’uomo. Infatti, nella notte, i Carabinieri del Comando provinciale di Messina hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti del giovane, emesso dalla Procura della Repubblica. I dettagli sulla vicenda e sullo svolgimento delle indagini saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 11 presso il Palazzo di Giustizia di Messina, dove le autorità forniranno ulteriori aggiornamenti sulla dinamica dell’omicidio e sull’identità del fermato.

“Un gesto violento e brutale l’ha portata via”, afferma il sindaco, Rosario Rizzolo. “L’intera cittadina è sconvolta, non ci sono parole e vogliamo far sentire tutto il nostro affetto e sostegno alla famiglia di Sara, alla sua mamma – insegnante per tanti anni della Scuola Traina plesso Portella di Mare e da quest’anno dell’ICS Guastella Landolina. Siamo comunità e non faremo mancare la nostra vicinanza alla famiglia di Sara, ai suoi amici, a quanti le vogliono bene e stanno soffrendo per un dolore lacerante ed insopportabile. Misilmeri ed i misilmeresi condannano questo vile gesto, questa atroce violenza nei confronti di una giovane donna”, aggiunge il primo cittadino, in post sui social.