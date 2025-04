Concorsi pubblici: numerosi i bandi pubblici a cui poter ancora inviare domanda di partecipazione. Da commissari tecnici a aspiranti concorsi MAECI per aspiranti laureati che cercano di intraprendere la carriera diplomatica. E ancora concorsi per le forze dell’ordine tra vigili del fuoco e marina militare. Di seguito tutti i bandi a disposizione e i requisiti richiesti.

Concorsi pubblici, MAECI e commissari tecnici

Dopo grande attesa annunciato il concorso del MAECI per 35 posti da Segretari di Legazione in prova. Questa selezione riservata ai laureati rappresenta il primo passo per intraprendere la carriera diplomatica in Italia, con il ruolo di Segretario di Legazione. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 13 maggio 2025.

Inoltre, sono stati pubblicati nuovi bandi di concorso per la selezione di Commissari tecnici della Polizia di Stato. Complessivamente, sono disponibili 133 posti per professionisti in vari ambiti, tra cui psicologia, ingegneria, fisica, chimica e biologia. Le selezioni sono destinate esclusivamente a laureati. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 23 aprile 2025.

Concorsi pubblici, Vigili del Fuoco e Marina Militare

Il Ministero dell’Interno ha avviato un concorso per l’assunzione di 30 ispettori informatici presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La selezione è aperta a candidati diplomati in discipline elettroniche o informatiche. Le domande per partecipare devono essere presentate entro il 24 aprile 2025. Inoltre, è stato bandito il concorso per 266 posti da allievi marescialli della Marina Militare 2025. Il concorso sarà aperto sia a militari in servizio che a civili, purché in possesso di diploma o in grado di ottenerlo entro la fine dell’anno. Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 23 aprile 2025.

Concorsi pubblici, i bandi in Sicilia

Numerose opportunità di lavoro anche in Sicilia. L’Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP) della Provincia di Siracusa ha aperto delle selezioni per diplomati e laureati, con l’assunzione di istruttori e funzionari a tempo indeterminato, sia in ambito amministrativo che tecnico. Le domande devono essere presentate entro il 19 maggio 2025. Inoltre, sono stati riaperti i termini per il concorso per 40 collaboratori amministrativi presso l’ASP di Catania. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha emesso un avviso che modifica e integra parzialmente il bando, con la riapertura delle iscrizioni. Le domande dovranno essere inviate entro il 10 aprile 2025.