Torna la stagione delle tragedie greche al Teatro greco di Siracusa, un appuntamento imperdibile che, anche nel 2025, offrirà al pubblico una serie di spettacoli straordinari, capaci di far rivivere la grandezza e l’intensità della drammaturgia antica. La stagione 2025 si preannuncia ricca di emozioni, di eroi ed eroine che si confronteranno con il destino e con le loro scelte. Di seguito le tragedie scelte e tutte le info a riguardo.

Le tragedie per il 2025

Uno dei primi spettacoli in programma è “Elettra” di Sofocle, che sarà messo in scena dal 9 maggio al 6 giugno sotto la regia di Roberto Andò. La figura di Elettra, figlia di Agamennone e Clitemnestra, è quella di una donna consumata dalla vendetta. Nel dramma, Elettra è dominata da un unico sentimento, il desiderio di giustizia per la morte del padre, che la spinge a compiere atti estremi. Nonostante ottenga la vendetta, il suo cuore non trova mai pace, rendendo la sua figura tragicamente complessa.

A seguire, dal 10 maggio al 26 giugno, il “Edipo a Colono” di Sofocle, con la regia di Robert Carsen, racconterà l’ultimo capitolo della storia di Edipo, ormai anziano e segnato dal destino. Dopo aver scoperto la verità sul suo terribile crimine, Edipo si ritira a Colono, lontano da Tebe, cercando la redenzione.

Dal 13 al 27 giugno, “Lisistrata” di Aristofane, sotto la direzione di Serena Sinigaglia, che porterà sul palco una commedia politica e sociale incentrata sulla figura di Lisistrata, una donna che, durante la guerra del Peloponneso, propone un’astensione sessuale come strumento di lotta contro la guerra.

Infine, dal 4 al 6 luglio, sarà messa in scena l’”Iliade”, nella regia di Giuliano Peparini, un’opera che darà nuova vita alla straordinaria epopea di guerra e onore, raccontando le gesta degli eroi greci durante l’assedio di Troia, con un’attenzione particolare alle dinamiche emotive e personali che animano i protagonisti.

Info e biglietti

Ogni spettacolo avrà una durata media di circa 1 ora e 40 minuti, e gli spettacoli nel mese di maggio inizieranno alle ore 19:00, mentre nel mese di giugno, l’orario di inizio sarà fissato per le 19:30. I biglietti potranno essere acquistati presso il sito ufficiale dell’organizzazione INDA e sul sito di TicketOne.