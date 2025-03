Dal 25 marzo 2025 sono entrate in vigore nuove regolamentazioni riguardo al bagaglio a mano per alcune compagnie aeree. I passeggeri che viaggeranno con Ryanair, EasyJet e ITA Airways dovranno seguire le nuove disposizioni per evitare eventuali multe.

Novità Ryanair

La compagnia low cost irlandese sta attuando una serie di riforme per il 2025, oltre al nuovo abbonamento annuale ha anche aggiornato le linee guida per il bagaglio a mano piccolo. I passeggeri potranno continuare a portare gratuitamente una borsa o uno zaino con dimensioni massime di 40x20x25 cm (per lo zaino) e 25x20x40 cm (per la borsa o la custodia del computer). Se il bagaglio non rispetta le dimensioni consentite, la penalità all’imbarco può arrivare fino a 70 euro. Chi acquista una tariffa Regular o Flexi Plus avrà diritto, oltre al bagaglio piccolo, a portare anche un bagaglio a mano delle dimensioni massime di 55x40x20 cm, con un peso limite di 10 kg. A partire da maggio 2025, Ryanair introdurrà anche l’obbligo di utilizzare l’app per il check-in e la carta d’imbarco digitale. Chi non seguirà questa procedura dovrà pagare una multa di 60 euro in aeroporto. In altre parole sarà ancora possibile stampare i biglietti a casa, ma non sarà più possibile farlo in aeroporto. L’obiettivo è ridurre i costi eliminando gradualmente i banchi di check-in fisici.

EasyJet e ITA Airways

Anche EasyJet manterrà la possibilità di portare gratuitamente una borsa piccola, ma con una nuova limitazione: dovrà rispettare le dimensioni massime di 45x36x20 cm, includendo ruote e maniglie, e il peso massimo sarà di 15 kg. Se si desidera portare un bagaglio più grande, delle dimensioni di 56x45x25 cm (sempre con ruote e maniglie comprese), sarà necessario essere iscritti al programma easyJet Plus e aver prenotato un posto speciale. In caso contrario, il bagaglio verrà imbarcato in stiva con un costo aggiuntivo. ITA Airways consente di portare in cabina un bagaglio a mano con dimensioni massime di 55x35x25 cm (compreso di maniglie, tasche laterali e rotelle). Da questo mese, però, è stato introdotto un nuovo limite sul peso: ogni borsa o zaino non dovrà superare gli 8 kg.