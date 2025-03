Meteo Sicilia: continua l’ultima ondata di mal tempo! In questi giorni la Sicilia continuerà ad essere interessata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge e temperature ancora lontane dai valori primaverili. In questi primi giorni di inizio settimana la nostra Regione sembrerà divisa in due, tra chi avrà cieli sereni o al massimo poco coperti e chi dovrà fare ancora i conti con piogge e cieli grici. D’altronde proprio per la giornata di oggi, 31 marzo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico nelle zone tirreniche centro-occidentali, dove sono previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Di seguito le previsioni meteo per questo inizio settimana ed inizio mese!

Meteo Sicilia, lunedì 31 marzo 2025

Nella giornata di oggi, lunedì 31 marzo, la Sicilia sarà interessata da venti forti provenienti da Grecale, che porteranno un tempo molto instabile. Durante la mattinata si alternano momenti di pioggia, che interesseranno diverse zone della regione, a schiarite con sole. Di seguito le previsioni per questo ultimo giorno di marzo 2025. Su tutto il territorio il cielo si presenterà coperto da diverse nubi, sono inoltre previste piogge e schiarite nei capoluoghi di Agrigento, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa. L’unica città caratterizzata da un cielo sereno sarà Trapani! La città più calda sarà Siracusa con una massima di 20 gradi, a seguire la nostra città di Catania, dove durante le ore più calde si raggiungeranno i 19 gradi. La città più fredda sarà Enna con una minima di soli 3 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 1 aprile

Durante la giornata di martedì le condizioni meteo sembrano peggiorare ulteriormente! Pioverà in quasi tutta le Regione, uniche eccezioni le città di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Abbondanti piogge a Catania, Enna e Messina. Nel resto dell’Isola si prevedono piogge e schiarite. Anche le temperature saranno in calo, la città più calda sarà Agrigento con 18 gradi e a seguire la nostra città di Catania con ben 14 gradi. La città più fredda si riconfermerà Enna con una minima di 5 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 2 aprile

Le condizioni meteo di mercoledì sembrano finalmente migliorare, con il maltempo che lascerà gradualmente spazio a cieli più sereni. Inoltre, le temperature, che nei giorni precedenti erano più basse e instabili, cominceranno a risalire. Le città più calde saranno Siracusa e Catania, con massime di 20 gradi, a seguire Agrigento con temperature che arriveranno a sfiorare i 19 gradi!