Si è conclusa nella tarda serata di ieri l’operazione di soccorso, condotta dai militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, intervenuti per ritrovare un escursionista disperso ormai da diverse ore. L’intera operazione si sarebbe svolta presso la zona di Contrada Quercia di Chiodo, nel territorio di Belpasso.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme sarebbe scattato intorno alle 20:35, quando la sala operativa della Guardia di Finanza di Catania avrebbe ricevuto una chiamata al numero di emergenza 117. A segnalare la scomparsa sarebbe stata proprio la famiglia dell’uomo, un anziano escursionista uscito dalla propria abitazione a Nicolosi nel primo pomeriggio, intorno alle 13:00, e mai rientrato. Immediatamente, il personale specializzato della stazione di Nicolosi si è attivato. Dopo un rapido briefing operativo, è stata individuata l’area di ricerca e avviata la missione di recupero. Determinante la collaborazione e nelle operazioni di ricerca dell’unità cinofila da soccorso “Larson”, che in soli 30 minuti ha individuato una traccia e condotto i soccorritori fino all’escursionista disperso.

Il ritrovamento dell’uomo

L’uomo, seppur cosciente, era in evidente difficoltà! Accusava forti dolori al bacino e non era in grado di muoversi. I militari hanno prestato i primi soccorsi direttamente sul posto, stabilizzandolo prima di predisporne il trasporto con la speciale barella “Titan Basket”, progettata per affrontare scenari complessi e terreni impervi. L’intera operazione sarebbe durata circa 45 minuti. Ad attenderli, un’ambulanza del 118 con il personale sanitario pronto a prendere in carico l’uomo e fornirgli le cure necessarie.