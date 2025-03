Concorso ASP Catania: sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative al concorso per 40 collaboratori amministrativi presso l’ASP di Catania. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha infatti pubblicato un avviso che apporta modifiche parziali e integrazioni al bando, con la contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle candidature. La nuova scadenza per l’invio delle istanze di ammissione è stabilita per il 10 aprile 2025. Di seguito tutti i dettagli a riguardo, i requisiti specifici e come inviare domanda.

Concorso ASP Catania, i posti disponibili

In seguito alla deliberazione n. 2002 del 27 dicembre 2024, è stato pubblicato un avviso che modifica e integra parzialmente il bando del concorso per 40 collaboratori amministrativi a tempo indeterminato presso l’ASP di Catania. Con questo avviso vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande. Secondo quanto indicato nell’ avviso di modifica, le domande già inviate dai candidati non vengono annullate e rimangono valide. I candidati che avevano già presentato la loro candidatura possono, se necessario, aggiungere o aggiornare la documentazione che avevano inviato in precedenza. Le domande andranno inviate in via telematica presso il sito dell’ASP di Catania.

Concorso ASP Catania, requisiti richiesti

Per poter presentare domanda di partecipazione è necessario soddisfare i seguenti requisiti di ammissione:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; idoneità fisica all’impiego;

diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze politiche o Economia e Commercio o corrispondente laurea specialistica o magistrale.

Non possono accedere alla selezione pubblica coloro che sono stati:

esclusi dall’elettorato attivo;

destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

dichiarati decaduti da un impiego presso la pubblica amministrazione quando sia accertato che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

licenziati.

Concorso ASP Catania, i posti riservati

Ai posti messi a concorso si applicano le seguenti riserve: