Anche quest’anno, la Villa Bellini si prepara ad ospitare “Sotto il Vulcano Fest”, il festival itinerante che coinvolge le città di Catania e Zafferana, offrendo numerosi concerti ed eventi che animeranno le città.

Il dissenso di Legambiente

Come negli anni passati, i concerti a Catania si terranno presso la Villa Bellini, ma anche quest’anno Legambiente Catania ha espresso il proprio dissenso. L’associazione è fortemente contraria all’uso della Villa Bellini per eventi musicali, definendo la scelta “scellerata” e sottolineando i possibili danni al patrimonio del parco. La presidente di Legambiente, Viola Sorbello, ha proposto come alternativa l’ex Ente Fiera della Plaia, ritenendolo un luogo più adatto per ospitare questi eventi senza compromettere la bellezza naturale della villa.

“La villa Bellini – dichiara l’avvocato Viola Sorbello – è un patrimonio storico di grande valore per la città di Catania. Trasformarla in un palcoscenico per eventi musicali di massa significa comprometterne non solo l’integrità, ma anche la fruibilità da parte di tutti i cittadini, soprattutto nei mesi estivi dove è importante trovare un riparo dalla calura, soprattutto considerando l’esiguità degli spazi verdi in città. L’impatto acustico, l’afflusso di migliaia di persone e i danni al verde storico sono solo alcune delle conseguenze negative di questa scelta miope. L’amministrazione comunale prenda in considerazione delle alternative disponibili in città.



Nuovo luogo per i concerti estivi

L’area dell’ex Ente Fiera alla Plaia potrebbe essere il luogo perfetto per ospitare eventi di grande portata, senza compromettere il patrimonio ambientale e culturale della città. Grazie agli ampi spazi all’aperto, l’ex Fiera si presterebbe ad accogliere un palcoscenico e ampi spalti per il pubblico. Inoltre, come sottolineato da Viola Sorbello, questa scelta avrebbe il vantaggio di non bloccare la circolazione nel centro città, risultando facilmente accessibile sia con i mezzi pubblici, grazie a navette dedicate, sia tramite la nuova pista ciclabile, che permetterebbe a un pubblico giovane di raggiungere facilmente l’evento in bicicletta o monopattino. Un’idea che coniuga praticità, sostenibilità e rispetto per l’ambiente, offrendo al contempo un’ottima esperienza per tutti i partecipanti.