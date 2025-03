Sabato 5 aprile 2025 alle ore 18.00, nella prestigiosa cornice di Palazzo Manganelli a Catania, si svolgerà “Le Grand Bal du Guépard – Il Sogno del Principe di Salina”. Un evento unico nel suo genere, che dopo anni continua ad affascinare. Si rievocherà il Gran Ballo dei Ponteleone, descritto nella sesta parte del celebre romanzo “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e reso immortale dall’omonima trasposizione cinematografica di Luchino Visconti.

La serata a tema

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, l’evento si conferma come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della storia, della cultura e delle tradizioni siciliane. La serata è organizzata dalla Compagnia Harmonia Suave, sotto la direzione artistica di Carla Favata, e si propone di offrire un’esperienza immersiva, capace di far rivivere l’atmosfera e il raffinato splendore delle feste aristocratiche ottocentesche. La rievocazione storica di questo ballo non è soltanto un omaggio alla letteratura e al cinema, ma rappresenta un’importante operazione culturale volta alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Sicilia. Attraverso la danza, la musica e l’accurata riproduzione degli usi e costumi dell’epoca, i partecipanti avranno l’opportunità di compiere un viaggio indietro nel tempo, riscoprendo le antiche tradizioni nobiliari che hanno segnato profondamente la storia dell’isola.

Tutte le info utili

L’evento si svolgerà all’interno di Palazzo Manganelli, una delle più affascinanti dimore storiche catanesi, le cui sale decorate, i sontuosi arredi e l’architettura raffinata contribuiranno a rendere l’atmosfera ancor più suggestiva. La serata sarà impreziosita da danze in costume, eseguite con eleganza e rigore filologico, accompagnate da musiche d’epoca eseguite dal vivo, in un perfetto equilibrio tra arte, tradizione e spettacolo. Chiunque avrà la possibilità di assistervi potrà immergersi in un’atmosfera magica, rivivere momenti lontani dove storia, arte e tradizione di mescolano inesorabilmente. Un vero e proprio omaggio alla cultura siciliana e non solo!