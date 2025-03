Quest’anno Militello in Val di Catania è stato scelto per rappresentare la Sicilia nella prestigiosa competizione “Il Borgo dei Borghi 2025”, organizzata dalla RAI all’interno del programma Kilimangiaro.

Negli anni passati, la Sicilia ha già trionfato in quattro occasioni con i borghi di Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia e Petralia Soprana. Ora tocca a Militello in Val di Catania, che dal 2002 è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per la sua straordinaria architettura barocca, tipica della Val di Noto.

Come votare?

Le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte del 6 aprile 2025. Per sostenere Militello in Val di Catania, è possibile votare accedendo al sito ufficiale della RAI: www.rai.it/borgodeiborghi.

Regole per il voto:

Si può votare una volta al giorno , fino a un massimo di 5 voti complessivi durante tutta la competizione.

È necessario essere maggiorenni e registrati su RaiPlay .

Il vincitore sarà annunciato durante una puntata speciale di Kilimangiaro su Rai 3, domenica 20 aprile 2025.

Un invito a sostenere il borgo

Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale di Anci Sicilia, hanno invitato tutti i siciliani a sostenere Militello in Val di Catania.

«Valorizzare i borghi più belli della nostra Isola è fondamentale per preservare le tradizioni e l’identità storica della Sicilia. Riscoprire e promuovere queste perle è un’opportunità per rilanciare il territorio e il suo patrimonio culturale».

Un’occasione importante per far conoscere al mondo il fascino di Militello in Val di Catania e dare alla Sicilia una nuova possibilità di vittoria!