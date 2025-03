Sono circa 10 mila i lavoratori siciliani coinvolti in contenziosi con i propri datori di lavoro, un dato che mette in evidenza le criticità del mercato del lavoro nell’isola. In questo scenario, la conciliazione sindacale si rivela uno strumento chiave per risolvere le controversie in modo rapido ed efficace, evitando lunghe cause legali.

Un quadro allarmante

Le principali cause di contenzioso riguardano:

Licenziamenti (40%) , spesso considerati illegittimi dai dipendenti;

, spesso considerati illegittimi dai dipendenti; Dispute su straordinari e ferie (25%) , legate al mancato pagamento o alla negazione di giorni di riposo;

, legate al mancato pagamento o alla negazione di giorni di riposo; Mobbing e discriminazioni sul lavoro (15%), fenomeni in crescita e sempre più denunciati.

Secondo i dati, la Sicilia registra un tasso di conflittualità lavorativa superiore alla media nazionale, soprattutto per lavoro irregolare, stipendi non pagati e diritti negati. Inoltre, la regione rientra tra le prime cinque in Italia per numero di controversie lavorative, insieme a Lombardia, Lazio, Campania e Puglia. Particolarmente critico il settore del turismo e dell’agricoltura, dove i licenziamenti sono in aumento.

Il ruolo della conciliazione sindacale

Andrea Monteleone, segretario regionale del Sinalp Sicilia, sottolinea l’importanza di questo strumento:

«La conciliazione sindacale è essenziale per prevenire le controversie e trovare soluzioni condivise. Inoltre, contribuisce a ridurre il carico dei tribunali, evitando processi lunghi e costosi per entrambe le parti».

L’argomento sarà al centro del convegno “La conciliazione sindacale: un’opportunità per imprese e lavoratori”, che si terrà domani, venerdì 28 marzo, dalle 9.30 alle 13 presso la Sala dei Cavalieri di Palazzo Steri a Palermo.

Obiettivi dell’incontro:

Analizzare le potenzialità della conciliazione sindacale; Offrire soluzioni concrete per migliorare le relazioni tra aziende e dipendenti; Garantire ai lavoratori una maggiore tutela dei diritti.

Cos’è la conciliazione sindacale?

Si tratta di un procedimento che consente a lavoratori e datori di lavoro di raggiungere un accordo con il supporto di un conciliatore sindacale. Questo strumento permette di evitare cause legali lunghe e costose, spesso concludendosi con un risarcimento economico per il lavoratore, che in cambio rinuncia a parte delle sue rivendicazioni.

In un contesto di crescente precarietà lavorativa, la conciliazione sindacale rappresenta un’opportunità per risolvere le dispute in modo equo e rapido, favorendo un clima più sereno nel mondo del lavoro.