Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 8 lungo l’autostrada A20, nei pressi del comune di Torregrotta, in provincia di Messina. Un giovane di 28 anni, originario di Catania, ha perso la vita dopo essere uscito fuori strada con il proprio furgone Iveco Daily, sfondando il guardrail e precipitando in una scarpata.

Le cause del sinistro

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo mentre viaggiava in direzione Palermo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco provenienti da Messina e Milazzo, e il personale del 118. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma, che è stata trasportata in ospedale per il riconoscimento. Intanto, le autorità hanno avviato le operazioni per la rimozione del mezzo, al fine di ripristinare la viabilità sulla tratta autostradale interessata dall’incidente.