Immissioni in ruolo docenti 2025: Il governo è al lavoro sulle immissioni in ruolo dei docenti 2025, con una bozza del Decreto Scuola che potrebbe essere approvata nelle prossime ore dal Consiglio dei Ministri. Secondo le prime anticipazioni, il provvedimento prevede la reiterazione della procedura di assunzione dai concorsi PNRR, già utilizzata per l’anno scolastico 2024/25. L’obiettivo è garantire il raggiungimento del target assunzionale previsto nella timeline del PNRR, spostando al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per le assunzioni.

Immissioni in ruolo docenti 2025: Il piano attuale

Il piano attuale prevede:

20.000 assunzioni entro dicembre 2024 (dati ufficiali ancora non disponibili).

(dati ufficiali ancora non disponibili). 20.000 assunzioni entro settembre 2025 , con la possibile proroga a dicembre 2025.

, con la possibile proroga a dicembre 2025. 30.000 assunzioni entro giugno 2026.

Le graduatorie utili per le assunzioni includeranno anche quelle pubblicate tra il 31 agosto e il 10 dicembre 2025, ampliando così il bacino di docenti che potranno accedere al ruolo.

Assunzioni e contratti: ecco cosa prevede la bozza del decreto

Una delle novità previste riguarda la scelta delle sedi da parte dei vincitori di concorso, che dovranno optare tra le disponibilità individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR). Queste sedi verranno bloccate per le supplenze fino al 31 agosto 2026, ma potranno essere assegnate con contratti “fino all’avente diritto” fino alla formalizzazione delle nomine.

Per i docenti che, nell’anno scolastico 2025/26, avranno già un contratto a tempo determinato su posto vacante nella stessa regione e classe di concorso in cui risultano vincitori, è prevista la conferma automatica sullo stesso posto.

Le modalità di assunzione varieranno in base alla condizione dei docenti:

Contratto a tempo indeterminato per chi ha già conseguito l’abilitazione.

per chi ha già conseguito l’abilitazione. Contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026 per chi deve ancora completare il percorso formativo dei 30 o 36 CFU necessari all’abilitazione.

A seconda della tipologia contrattuale, i docenti verranno avviati al periodo di prova secondo le regole stabilite per le immissioni in ruolo.

Dalla bozza alla legge: cosa aspettarsi sulle immissioni in ruolo docenti 2025

La norma, già sperimentata nel 2024, ha permesso di ampliare il numero di docenti immessi in ruolo, contribuendo a ridurre il problema del precariato nella scuola. Tuttavia, il testo è ancora una bozza non ufficiale e potrebbe subire modifiche durante il percorso legislativo.

Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, il decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e successivamente passerà all’iter parlamentare, che potrebbe introdurre ulteriori miglioramenti. Tra le ipotesi in discussione, c’è la possibilità di includere norme a favore dei docenti idonei dei concorsi PNRR, che potrebbero ottenere ulteriori opportunità di assunzione.