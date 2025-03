Inaugurato oggi, 27 marzo 2025, a Catania un ambizioso progetto di forestazione promosso da Edison Energia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che ha trasformato una porzione di circa 10.000 mq del Parco Gemmellaro, situato nel Quartiere San Leone, in un’oasi verde. L’intervento ha previsto la piantumazione di 1.000 piante forestali, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’inquinamento acustico del quartiere, grazie alla creazione di una barriera naturale fonoassorbente.

Il progetto di Mosaico Verde

Questo progetto fa parte dell’iniziativa Mosaico Verde, un’iniziativa nazionale per la forestazione urbana ed extraurbana, ideata da AzzeroCO2 e promossa da Legambiente, con l’obiettivo di recuperare gli ecosistemi e rigenerare le aree verdi. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di figure istituzionali e professionali, tra cui Massimo Pesce, Assessore all’Ecologia del Comune di Catania, e Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia.

Il progetto prevede l’inserimento di specie arboree come il carrubo, il leccio e la jacaranda, che, crescendo, non solo forniranno ampie zone d’ombra, ma offriranno anche un supporto fondamentale per contrastare il caldo estivo, migliorando la vivibilità dell’area. Edison Energia, già attivamente impegnata nella promozione della sostenibilità, ha sottolineato l’importanza di simili progetti per valorizzare la biodiversità locale e migliorare la qualità della vita nelle comunità.

Nuovi laboratori didattici

Nel contesto di questo intervento ecologico, Edison ha anche promosso un’iniziativa educativa coinvolgendo i bambini delle scuole primarie, che hanno partecipato a laboratori didattici sul tema della forestazione. L’iniziativa ha visto circa 50 alunni scoprire i benefici ambientali delle piante attraverso attività didattiche coinvolgenti, come la caccia al tesoro botanica.

Nicola Merciari, Responsabile commerciale dell’area sostenibilità di AzzeroCO2 dichiara: “Gli alberi rivestono un ruolo fondamentale nei contesti urbani, non solo per i benefici ambientali che apportano, ma anche per il loro contributo al benessere delle comunità. L’intervento al Parco Gemmellaro, realizzato grazie a Edison Energia e in collaborazione con il Comune di Catania, evidenzia il potenziale della forestazione urbana come strategia efficace per rendere i centri abitati più resilienti, sostenibili e in armonia con l’ambiente. L’iniziativa rientra nel progetto europeo “LIFE Terra” che vede Legambiente come unico partner italiano e del quale noi siamo sostenitori, un esempio concreto di come il lavoro sinergico tra diverse realtà consenta di restituire pregio ai nostri territori e consegnare ai cittadini luoghi fruibili a contatto con la natura”.