Dopo il grande successo dei concerti presso i palazzetti d’Italia, l’amato rapper Sfera Ebbasta ha appena annunciato le nuove date per il suo Summer Tour 2025, che lo porterà a esibirsi nei principali festival estivi del paese. Tra le tappe più attese e come unico concerto in Sicilia, Sfera Ebbasta si esibirà il 25 luglio presso la Villa Bellini di Catania. L’atteso concerto si inserisce nel prestigioso cartellone del Wave Summer Music, festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Carriera e info biglietti

Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, è uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Nato nel 1992 a Cinisello Balsamo, ha raggiunto la fama grazie ai suoi più amati album “Sfera Ebbasta” (2016) e successivi lavori come “Rockstar” (2018), che in poco tempo sono riusciti a conquistare i pubblico e ad ottenere numerosi riconoscimenti, tra cui 230 dischi di platino e 32 dischi d’oro.

Quest’anno il suo atteso tour estivo, il Summer Tour 2025, sarà organizzato da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live. Oltre alla Sicilia Sfera Ebbasta si esibirà in altre città italiane, tra cui Ferrara, Alba, Milano e Roma, confermando il suo status di uno degli artisti più richiesti e influenti della scena musicale contemporanea. Il concerto alla Villa Bellini di Catania sarà senza dubbio un evento memorabile, un’occasione per tutti i fan siculi di poter ripercorrere la sua storia musicale e vivere tutti insieme un’esperienza live emozionante.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle 14:00 di giovedì 27 marzo online, e nei punti vendita autorizzati dalle 14:00 di martedì 1 aprile.