L’amministrazione comunale prosegue nella lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Grazie all’installazione di telecamere di sorveglianza nella zona sud della città solo nei quartieri di Librino, San Giorgio e Via Calliope – sono stati individuati e sanzionati ben 112 trasgressori.

La Polizia Locale, tramite la Sezione Ambientale, in queste zone ha emesso multe per un totale di 33.300 euro ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 27/23 per il conferimento non corretto dei rifiuti. Inoltre, 12 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per l’abbandono di rifiuti ingombranti e speciali, tra cui pneumatici, materiali edili, materassi e suppellettili varie.

L’attività di contrasto prosegue anche attraverso il monitoraggio quotidiano in ogni parte della città svolto da 26 ispettori e agenti senza divisa, a bordo di veicoli non istituzionali, impegnati nel pattugliamento.

Nel corso delle operazioni in soli otto giorni sono state elevate 260 sanzioni per un totale di 86.500 euro nei confronti di cittadini sorpresi a conferire rifiuti in modo non conforme al calendario di raccolta. Inoltre, quattro persone sono state denunciate con sequestro dei mezzi utilizzati per l’abbandono di rifiuti speciali.

“Gli atti di inciviltà legati all’abbandono dei rifiuti non solo deturpano l’ambiente – ha detto l’assessore all’ecologia Massimo Pesce – ma rappresentano anche un grave danno economico per la comunità. L’amministrazione è in prima linea nel contrastare questi comportamenti, con controlli serrati e sanzioni severe. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini affinché il rispetto delle regole diventi un principio condiviso e diffuso”.

Anche il Sindaco Enrico Trantino ha voluto lanciare ancora una volta un appello ai cittadini: “Non rispettare le regole della raccolta differenziata ha conseguenze non solo ambientali, ma anche economiche. Un errato smaltimento complica il processo di riciclo e aumenta i costi di gestione, che si riflettono inevitabilmente sulle tasche degli utenti. Invitiamo tutti a collaborare per una città più pulita e sostenibile”.

L’amministrazione comunale continuerà a intensificare i controlli e a promuovere iniziative di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti e migliorare la qualità della raccolta differenziata.