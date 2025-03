Meteo Sicilia: l’Isola è ancora nella morsa del maltempo, con una primavera che, al momento, non ha intenzione di entrare nel vivo. La protezione civile ha, infatti, diramato per la giornata di oggi, mercoledì 26 marzo, un’ allerta gialla in quasi tutta la regione. Ecco nel dettaglio il contenuto del bollettino.

Meteo Sicilia: allerta gialla

Le condizioni meteo avverse interesseranno la parte orientale della Sicilia, la parte settentrionale e la parte meridionale. Di colore verde, quindi con generica vigilanza, parte delle zone del Trapanese e del Palermitano.

A Catania cielo prevalentemente nuvoloso con prime precipitazioni già nel corso di questa mattina. Ma il peggio arriva nel pomeriggio, con piogge consistenti, anche di carattere temporalesco, intorno alle ore 17. Dalle 19, previsto un miglioramento, con cielo che diventerà sereno per tutto l’arco della serata.

Situazione analoga nella provincia di Siracusa. Già questa mattina sono in corso precipitazioni intense, con peggioramento previsto a partire dalle ore 12, per poi proseguire per buona parte del pomeriggio, con piogge consistenti. Cielo che tornerà sereno in serata.

Altra zona interessata particolarmente è quella del Ragusano. Anche qui previste precipitazioni di carattere temporalesco nelle ore del tardo pomeriggio, così come nel Messinese dove, però, non si registrano temporali in arrivo.

Meteo Sicilia: la primavera non decolla

Pur essendoci un lieve miglioramento per domani, giovedì 27 marzo, la primavera ancora stenta a decollare. Nella giornata di domani sono ancora previste piogge e schiarite in alcune province dell’Isola, con temporali nel Trapanese. Da segnalare una temperatura massima di 21 gradi a Siracusa, la più alta dell’Isola, seguita da Catania con 19. Attenzione ai venti che saranno moderati ovunque.

Per entrare nel vivo della primavera forse bisognerà attendere l’ingresso del mese di aprile. Al momento, le previsioni del primo giorno del quarto mese dell’anno registrano cielo sereno ovunque ma. Manca, tuttavia, poco meno di una settimana, pertanto quanto previsto può essere soggetto a variazioni.