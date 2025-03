Concorso Ministero della Giustizia: in arrivo bando per l’assunzione di 1322 diplomati, offrendo così un’importante opportunità lavorativa per chi è in possesso di un diploma di scuola superiore. La notizia arriva con il DPCM del 29 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2025, che autorizza il reclutamento di oltre 5000 unità di personale nella Pubblica Amministrazione, di cui 1734 posti destinati al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi.

Concorso Ministero della Giustizia: chi può partecipare

Il concorso è aperto a tutti i cittadini in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tuttavia, i singoli bandi potranno prevedere requisiti specifici a seconda delle figure richieste. Ad esempio, potrebbero essere richieste competenze in ambito informatico, amministrativo o giuridico.

Oltre al titolo di studio, i candidati dovranno possedere i requisiti generali previsti dalla normativa sui concorsi pubblici, tra cui:

Cittadinanza italiana o di un Paese UE ;

; Pieno godimento dei diritti civili e politici ;

; Idoneità fisica all’impiego ;

; Assenza di condanne penali rilevanti.

Questa selezione rappresenta un’importante opportunità non solo per i giovani diplomati in cerca di una prima occupazione, ma anche per coloro che desiderano un cambio di carriera e aspirano a un lavoro più stabile nel settore pubblico.

Concorso Ministero della Giustizia: prove d’esame

I nuovi concorsi seguiranno il regolamento aggiornato per i concorsi pubblici, introdotto con la recente riforma per snellire le procedure di selezione. Questo significa che la valutazione avverrà per titoli ed esami, ma con modalità semplificate rispetto al passato.

Nello specifico, il Ministero della Giustizia potrebbe optare per una prova unica scritta, composta da quiz a risposta multipla, che verranno somministrati attraverso tablet. Questa innovazione ha lo scopo di velocizzare la correzione e ridurre i tempi di attesa tra la prova e la pubblicazione degli esiti.

Le materie su cui saranno basati i test includeranno sicuramente lingua inglese e informatica, ormai obbligatorie per tutti i concorsi delle amministrazioni centrali. Altre materie potrebbero riguardare elementi di diritto amministrativo, normativa sulla Pubblica Amministrazione e gestione documentale.

Per chi supererà la prova scritta, potrebbe essere prevista anche una prova orale, sebbene i dettagli esatti saranno specificati nei bandi ufficiali.

Quando e Dove usciranno i Bandi?

Per conoscere i dettagli specifici sulle modalità di selezione e le date di presentazione delle domande, sarà necessario attendere la pubblicazione dei bandi ufficiali. I documenti saranno disponibili su:

Sito ufficiale del Ministero della Giustizia nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Concorsi, esami, selezioni e assunzioni.

nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Concorsi, esami, selezioni e assunzioni. Portale inPA, la piattaforma digitale dedicata al reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

La registrazione al portale inPA è gratuita e permette di rimanere aggiornati su tutti i concorsi pubblici disponibili, facilitando l’invio delle candidature in pochi clic.

Come prepararsi al Concorso?

Dato il probabile utilizzo di quiz a risposta multipla, è consigliabile iniziare subito a prepararsi con simulazioni di test e manuali specifici per concorsi pubblici. Alcuni consigli utili:

Esercitarsi con test a risposta multipla , per abituarsi alla modalità di esame;

, per abituarsi alla modalità di esame; Studiare lingua inglese e informatica , materie ormai imprescindibili;

, materie ormai imprescindibili; Approfondire il diritto amministrativo e la legislazione della PA ;

; Restare aggiornati sulle novità relative ai concorsi pubblici consultando il sito del Ministero e la piattaforma inPA.

Contratti a Tempo Indeterminato: Una Stabilità Lavorativa Attesa

Uno degli aspetti più rilevanti di questa selezione è che le assunzioni saranno effettuate a tempo indeterminato, una caratteristica che rende il concorso ancora più appetibile per chi cerca una carriera solida nel settore pubblico. La selezione rientra nell’ambito del piano di rafforzamento del personale amministrativo della giustizia, volto a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario italiano, che da anni soffre di una carenza cronica di risorse umane.

Il personale assunto sarà impiegato principalmente nell’Area degli Assistenti, con mansioni di supporto alle attività amministrative e organizzative. Si tratta quindi di un ruolo strategico per il buon funzionamento degli uffici giudiziari e delle varie strutture del Ministero della Giustizia.