Meteo Sicilia: la Protezione Civile ha diramato per oggi, 25 marzo 2025, un’allerta gialla su gran parte del territorio siciliano. Con il ritorno del maltempo la Regione sarà interessata da precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Per le prossime ore è previsto un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento dell’instabilità che potrebbe protrarsi anche nei giorni successivi. Resta alta l’attenzione sulle aree maggiormente colpite dalle ultime ondate di maltempo. Si consiglia quindi di limitare gli spostamenti non necessari e di adottare tutte le precauzioni necessarie. Di seguito le previsioni per la giornata di oggi.

Meteo Sicilia, allerta gialla

Per la giornata di oggi, 25 marzo, il tempo sarà a tratti instabile, con condizioni meteorologiche variabili. Il cielo si presenterà nuvoloso e coperto da molti nubi. Inoltre, sono previste piogge e temporali, in particolare sulle province centrali ed orientali, dove i fenomeni potrebbero risultare più intensi nelle ore pomeridiane. Sulle zone occidentali della regione, invece, non dovrebbero essere interessate da abbondanti precipitazioni. Nello specifico sono previste forti precipitazioni nelle provincie di: Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Per quanto concerne Agrigento, Trapani e Palermo il cielo si presenterà coperto solo da qualche nuvola, ma nessuna pioggia in arrivo.

Le temperature subiranno un leggero calo ma senza variazioni significative. Le città più calde saranno Palermo e Siracusa con massime fino a 18 gradi. Il capoluogo più freddo invece sarà Enna con una minima di ben 8 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni a Catania

La città di Catania sarà interessata da una giornata di maltempo persistente, con piogge che interesseranno gran parte della giornata. Infatti, secondo quanto previsto le piogge inizieranno dalle 9 di mattina per poi intensificarsi durante l’arco del pomeriggio e della serata. Pioverà senza sosta dalla mattina fino alle prime luci dell’alba del 16 marzo! Per quanto concerne le temperature si avrà una massima di 17 gradi ed una minima di soli 15 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni di domani

Mercoledì la regione Sicilia sarà interessata dagli effetti negativa di un ciclone in arrivo, che porterà maltempo diffuso su tutto il territorio. La giornata inizierà con piogge abbondanti e rovesci sparsi. Con il passare delle ore, le precipitazioni tenderanno a concentrarsi soprattutto sulle zone orientali, mentre nel resto dell’isola si osserverà una graduale attenuazione dei fenomeni. Previsti forti temporali a Catania e a Siracusa. Le uniche provincie con cielo sereno o poco nuvoloso saranno Trapani e Palermo.