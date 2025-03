Concorsi pubblici: nella settimana compresa tra il 25 e il 31 marzo 2025 molti bandi relativi ai concorsi pubblici regionali e nazionali scadranno, e non sarà più possibile presentare domanda. Si ricorda che le procedure di selezione riguarderanno diversi ambiti professionali e istituzionali, con particolare attenzione ai corpi militari e agli Enti locali presenti su tutto il territorio nazionale, coprendo sia il Nord che il Centro e il Sud Italia. Le offerte di impiego prevedono sia contratti a tempo determinato che indeterminati. I bandi di concorso in scadenza sono destinati sia a chi possiede un diploma di scuola superiore, una laurea o anche a chi ha conseguito solo la licenza media o ha assolto l’obbligo scolastico. Di seguito tutti i bandi in scadenza e i relativi concorsi pubblici a cui inviare domanda!

Concorsi pubblici, Guardia di Finanza ed Esercito

La Guardia di Finanza ha bandito il concorso 2025 per il reclutamento di 1.198 Allievi Marescialli, destinati a frequentare il 97º corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l’anno accademico 2025/2026. La selezione è aperta sia ai militari che ai cittadini in possesso del diploma di scuola superiore, oltre a coloro che prevedono di conseguirlo entro la fine dell’anno scolastico 2024/2025. Gli interessati hanno tempo fino al 26 marzo 2025 per presentare la domanda di partecipazione.

Inoltre, l’esercito ha indetto il concorso 2025 per il reclutamento di 140 Allievi Marescialli, che saranno ammessi al 28° corso biennale per il periodo 2025-2027. La selezione è aperta sia ai militari che ai cittadini in possesso di un diploma di scuola superiore, nonché a coloro che prevedono di ottenerlo entro la fine dell’anno in corso. Gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione entro il 27 marzo 2025.

Concorsi pubblici, amministrazione e comunicazione

ARSIAL ha aperto nuovi bandi di concorso per l’assunzione di professionisti qualificati in diversi ambiti. L’ente selezionerà esperti in materie giuridico-amministrative e contabili, oltre a specialisti della comunicazione, offrendo contratti a tempo indeterminato. Queste posizioni rappresentano un’importante opportunità per chi desidera lavorare in un ente pubblico dedicato allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare. Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro il 27 marzo 2025, seguendo le modalità indicate nel bando ufficiale.

Concorsi pubblici, con licenzia media

L’Ente Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione di 40 operatori e marinai. Questi concorsi sono rivolti a candidati in possesso della licenza media, offrendo un’interessante opportunità di impiego per chi desidera lavorare nel settore della navigazione lacustre. I vincitori delle selezioni verranno inseriti nelle sedi operative dell’ente, contribuendo alla gestione e al funzionamento dei servizi di trasporto sui laghi del Nord Italia. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 29 marzo 2025. Gli interessati sono invitati a consultare il bando ufficiale per conoscere nel dettaglio i requisiti richiesti, le modalità di candidatura e le prove di selezione previste.

I bandi attivi in Sicilia

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia grazie a diversi concorsi pubblici rivolti a varie figure professionali. L’Istituto dei Ciechi Florio e Salamone di Palermo ha avviato una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di psicologi e assistenti sociali, con scadenza delle candidature fissata al 27 marzo 2025. Anche il Comune di Carini ha pubblicato un bando per il reclutamento di 20 esperti, tra cui psicologi e assistenti sociali, con possibilità di presentare domanda entro il 31 marzo 2025. Inoltre, per chi possiede un diploma, l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha aperto un concorso per assistenti amministrativi, offrendo contratti a tempo indeterminato. Anche in questo caso, la scadenza per l’invio delle candidature è il 27 marzo 2025. Per tutti i dettagli sui requisiti richiesti, le modalità di selezione e la presentazione delle domande, si consiglia di consultare i bandi ufficiali.