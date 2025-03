Proseguono i controlli a tappetto per le diverse attività in città. Questa mattina un’importante operazione di controllo è stata condotta con successo dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo a Catania. L’obiettivo dell’intervento era verificare la regolarità delle attività commerciali, con particolare attenzione alla conformità delle autorizzazioni per la vendita di alimenti, al rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla corretta assunzione dei dipendenti e alla qualità dei prodotti alimentari, tutelando così la salute dei consumatori.

L’operazione ha coinvolto agenti della Squadra Volanti della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile, in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’Asp (Dipartimento di Prevenzione – Servizi Igiene Pubblica e Sanità Veterinaria) e la Polizia Locale, in particolare la sezione “Annona”.

Sanzioni per oltre 9.000 euro

Sono stati effettuati controlli su quattro ristoranti di via Plebiscito, diversi negozi di articoli per la casa e una macelleria in via Della Concordia.

Nella macelleria, gli agenti hanno riscontrato l’utilizzo di un braciere all’esterno per la cottura di cibi senza alcuna autorizzazione. Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro ha individuato un dipendente privo di regolare contratto, imponendo una multa di 1.950 euro al titolare e la sospensione temporanea dell’attività. Inoltre, dal punto di vista igienico-sanitario, l’Asp ha ordinato la messa a norma del locale, contestando al titolare la mancanza del manuale HACCP, l’assenza di attestati di formazione per il personale e la mancata presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), con una sanzione complessiva di 5.000 euro. Durante le ispezioni, sono stati scoperti 20 chili di formaggi e salumi senza certificazioni di provenienza, determinando un’ulteriore multa di 1.500 euro. Inoltre, la mancata informazione ai clienti sugli ingredienti presenti nei prodotti ha portato a una sanzione di 2.000 euro, considerata una violazione grave che può mettere a rischio la salute dei consumatori.

Occupazione illecita di suolo pubblico

Parallelamente, la Polizia ha controllato altri ristoranti della zona, riscontrando numerose infrazioni, tra cui la cottura di cibi in strada, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e l’espansione non autorizzata degli spazi concessi, in alcuni casi fino a cinque volte oltre il limite permesso. A seguito dei controlli, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di tavoli, sedie, quattro bracieri, tre vetrine frigo, tende e strumenti da cucina. Complessivamente, le sanzioni elevate per queste violazioni hanno superato i 10.000 euro. Data la grande quantità di materiale da rimuovere, è stato necessario l’intervento della squadra manutenzione del Comune di Catania e dell’AMTS, che ha messo a disposizione un camion con gru per il trasporto di bracieri e banconi frigoriferi.

Ad essere stato multato anche un commerciante di articoli per la casa in via Plebiscito, denunciato per occupazione illegale di suolo pubblico.

Scovate anche stalle abusive

La squadra a cavallo della Questura ha condotto verifiche su due stalle abusive nell’ambito della lotta alla macellazione clandestina e alla tutela della sicurezza alimentare e del benessere degli animali. I veterinari dell’Asp hanno esaminato cinque cavalli e un puledro appena nato, identificandoli tramite microchip per scongiurare un utilizzo illecito. Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti farmaci la cui detenzione è vietata in assenza di un veterinario, portando al sequestro dei medicinali.

Gli animali sono stati temporaneamente affidati a proprietari autorizzati, che se ne occuperanno gratuitamente fino a quando i legittimi proprietari non regolarizzeranno la loro posizione amministrativa e sanitaria.