Una delle opere più amate di Giacomo Puccini, “Madama Butterfly”, torna in scena presso il Teatro Bellini di Catania! L’intramontabile capolavoro lirico andrà in scena con la regia di Lino Privitera e la direzione musicale affidata al maestro Alessandro D’Agostin. Gli spettacoli andranno in scena 11 aprile e il 19 aprile 2025.

L’amata Madama Butterfly

Composta da Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, Madama Butterfly è una tragedia lirica in tre atti ambientata nel Giappone dei primi del Novecento. Al centro della vicenda c’è la struggente storia d’amore tra la giovane geisha Cio-Cio-San e l’ufficiale americano Pinkerton, un legame destinato a spezzarsi tragicamente e che ancora oggi commuove per la sua attualità e forza drammatica.

Sul prestigioso palcoscenico del Bellini si alterneranno, nel ruolo della protagonista, le affermate soprano Valeria Sepe e Myrtò Papatanasiu. A interpretare Suzuki, la fedele domestica e confidente, saranno Laura Verrecchia e Anna Pennisi. Pinkerton sarà invece portato in scena da Leonardo Caimi e Carlo Ventre, due tenori di grande esperienza e sensibilità interpretativa.

La scenografia e i costumi, curati da Alfredo Corno, ricreeranno atmosfere raffinate ed evocative, immergendo il pubblico nel fascino estetico del Giappone di inizio secolo. Il tutto sarà accompagnato dall’eccellenza dell’Orchestra, del Coro e dei Tecnici del Teatro Massimo Bellini, protagonisti silenziosi ma fondamentali nella resa scenica dello spettacolo.