A partire da oggi, lunedì 24 marzo 2025, è entrato in vigore un nuovo programma per la metropolitana di Catania. Importanti novità pensate per contrastare l’utilizzo di mezzi privati e per aiutare sia tutti gli studenti che i lavoratori in città. Le modifiche più importanti riguardano proprio l’orario di apertura, da oggi, infatti, la metro inizierà le sue corse già alle 6 del mattino, anticipando di un’ora l’avvio del servizio.

I nuovi orari per la metropolitana

Il nuovo programma prevede sei diverse fasce orarie settimanali, differenziate tra giorni feriali, fine settimana e festività. Dal lunedì al giovedì la metropolitana sarà operativa dalle 6:00 del mattino fino alle 22:50. Le corse avranno una frequenza di 10 minuti fino alle 15:00, per poi diradarsi leggermente a 13 minuti nel resto della giornata. La prima corsa partirà da Monte Po alle 6:00, mentre l’ultima da Stesicoro sarà alle 22:30.

Sia il venerdì che il sabato il servizio rimarrà attivo più a lungo, con chiusura posticipata all’1:20 di notte. Anche in questo caso, la frequenza dei treni sarà di 10 minuti nelle ore mattutine, fino alle 15:00, e di 13 minuti nel pomeriggio e in serata. Il sabato si seguirà un’impostazione simile a quella del venerdì, ma con una frequenza di 13 minuti durante tutta la giornata, dalla mattina fino a notte inoltrata.

La domenica, invece, il servizio inizierà un po’ più tardi, alle 7:00, e terminerà alle 22:50, con treni ogni 13 minuti. Inoltre, per le festività che cadono di venerdì o sabato, la metropolitana seguirà il programma tipico del fine settimana, ciò vuol dire apertura alle 7:00 e chiusura all’1:20 di notte, con corse ogni 13 minuti.