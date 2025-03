Un incontro formativo, in un’ atmosfera informale e dinamica, che è stato un’ ottima occasione di networking e crescita fondamentale personale. Sono stati questi alcuni dei principi su cui si è basato EtnaJob, il primo “evento-aperitivo”, dedicato al mondo del lavoro, svoltosi presso la location del locale CULTO, a Catania.

Ha organizzato l’evento Athena Community, associazione nata del 2022, con l’obiettivo chiaro di unire domanda e offerta nel mondo del lavoro per i giovani siciliani, rafforzato dalle collaborazioni che si sono consolidate con con Centro Studi Enti Locali, Centro Studi Area Sud e il Servizio Civile (regionale e nazionale). L’ associazione offre anche delle opportunità di finanza agevolata, dedicate ai giovani che vogliono intraprendere un percorso nell’editoria.

L’ incontro ha visto la presenza di alcune tra le più interessanti realtà catanesi, in grado di suggerire interessanti proposte lavorative od opportunità di formazione per universitari, neolaureati e lavoratori in difficoltà.

Hanno aperto l’evento Gloria Vincenti, referente della comunicazione di Athena Community, e Alessandro Sciuto, presidente dell’associazione che ha raccontato com’è nato il format EtnaJob: “È stata un’ idea nata un po’ per gioco, perché a Catania manca un evento così. Siamo pionieri su quelle che sono le nuove prospettive lavorative. Athena Community nasce per unire le nuove realtà del mondo catanese che non hanno nulla da invidiare ad altre realtà del territorio italiano”.

Gli ospiti di EtnaJob

Gli ospiti presenti all’evento, che hanno avuto a disposizione un tempo di 15 minuti per presentare la realtà di cui fanno parte e la loro esperienza, sono riusciti a spaziare su tutti i campi. Si è partiti da un esempio di startup che ha raggiunto risultati importanti, in un percorso sicuramente non privo di difficoltà, con Alberto Porto e Gabriele Zappalà che nel 2019 hanno creato Ustep, app in grado di premiare i passi all’aperto con monete virtuali, utili per l’acquisto e la diffusione di prodotti sostenibili.

Spazio anche a impresa e lavoro nel mondo dello spettacolo, con le realtà di Ouroboros e Thespot, rappresentate da Claudia Calanna e Luana Cannavò, che offrono importanti opportunità a qui giovani che vogliono fare parte di questo mondo.

Innovazione e digitalizzazione di imprese, pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. È quanto presentato da un altro ospite di EtnaJob, Mirko Viola, imprenditore, co-fondatore e business partner di diverse startup impegnate nell’ambito della digitalizzazione. La sua presenza è stata un occasione per riflettere sul presente e il futuro delle imprese catanesi.

La digitalizzazione nel mondo del lavoro comprende anche l’uso dell’intelligenza artificiale. A questo proposito, EtnaJob ha avuto la preziosa presenza di Natascia Arcifa, esperta in etica e intelligenza artificiale. Si è trattato di un momento di riflessione sull’uso di questo strumento in ambito lavorativo, arricchito da alcune accortezze per riconoscere elementi creati attraverso l’IA.

All’evento presente anche LiveUniCT, con un ruolo importante nell’ambito della comunicazione che ha come target principale lo studente universitario, al centro dell’informazione. La linea editoriale, infatti, si dedica a tutto ciò che ruota, in generale, attorno all’università e ai giovani. Questa realtà offre, dunque, un’ opportunità di esperienza formativa, atta a formare nuovi giornalisti. Alle candidature più meritevoli, infatti, la redazione dà la possibilità di intraprendere il percorso per diventare giornalisti pubblicisti.

I prossimi appuntamenti

EtnaJob non finisce qui. Sono, infatti, in programma altri appuntamenti, con nuovi ospiti pronti a fare networking e a presentare le loro realtà raccontando la propria esperienza e condividendo preziosi consigli. Le date dei prossimi appuntamenti saranno annunciate successivamente.