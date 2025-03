Meteo Sicilia: il clima mite e primaverile, leggermente instabile, che ha accompagnato la regione negli ultimi giorni, sembrerebbe continuare anche per questo weekend con giornate prevalentemente stabili e soleggiate. Temperature piacevoli e cieli sereni aspettano chi voglia approfittare dell’imminente fine settimana, per brevi gite fuori porta o per godere del relax all’aria aperta.

In questo articolo, vediamo le previsioni su cosa ci riserva il meteo siciliano nelle prossime giornate.

Venerdì 21 marzo

Venerdì, la Sicilia godrà di una giornata caratterizzata da condizioni generali di bel tempo, grazie ad una pressione atmosferica stabile sulla regione. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con occasionali velature che non copriranno il sole. Le temperature massime raggiungeranno i 18-19 gradi, mentre durante la notte i valori rimarranno stazionari. I venti di Scirocco porteranno una leggera brezza, ma non sono previsti cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

Meteo Sicilia: sabato 22 marzo

Sabato, nonostante una lieve diminuzione della pressione atmosferica, la giornata si presenterà asciutta. Seppur con cielo frequentemente nuvoloso su tutta la Sicilia, non sono previste piogge nè fenomeni temporaleschi. Le temperature massime, continuano ad attestarsi su un lieve rialzo, raggiungendo i 19-20 gradi, mentre durante la notte si registrerà un aumento dei valori. I venti di Scirocco continueranno a soffiare anche in questa giornata e il mare sarà molto mosso, rendendo il tempo più turbolento lungo le coste.

Meteo Sicilia, domenica 23 marzo

Nella giornata di domenica, l’atmosfera continuerà ad essere per lo più stabile su tutta la Sicilia. La giornata si svolgerà infatti all’insegna di un tempo asciutto, con cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature sia minime che massime continueranno a salire fino a raggiungere i 24-25 gradi. I venti di Scirocco continueranno a soffiare, contribuendo ad offrire alla Sicilia il tipico e tiepido clima primaverile.

Meteo Catania

Il fine settimana a Catania si preannuncia caratterizzato da un clima complessivamente stabile, con un alternarsi di cieli sereni e nuvolosi. Le temperature saranno miti, con valori massimi che si attesteranno tra i 19 e i 24 gradi e un lieve aumento delle temperature minime durante il weekend. Nonostante un calo della pressione atmosferica, le giornate saranno asciutte, anche se il cielo si presenterà variabile, con nubi sparse soprattutto sabato e domenica. Le condizioni rimarranno generalmente stabili, senza precipitazioni, ma il mare potrebbe risultare mosso, in particolare nel corso di sabato e domenica. I venti di Scirocco soffieranno moderati durante l’intero fine settimana garantendo un clima mite e stabile.