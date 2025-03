Una mattinata di lunghe code, quella di oggi a Catania, specialmente in tangenziale e A18, a causa di lavori in corso. A queste si aggiunge anche l’Asse dei Servizi che ha visto un tir perdere il carico sul suo rimorchio, bloccando completamente la circolazione stradale. In direzione Siracusa si segnalano, dunque, numerose code. L’incidente autonomo si è verificato nei pressi della rotonda nella zona del carcere di Bicocca. Sul posto, i carabinieri, la polizia municipale per regolarizzare il traffico e i vigili del fuoco del comando provinciale per rimuovere il materiale riversatosi sulla carreggiata.