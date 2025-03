Eventi Catania: Eventi imperdibili a Catania, dalla fotografia all’arte visiva, dalle mostre collettive alle visite guidate nell’incantevole Orto Botanico, la città siciliana si prepara a offrire esperienze che sapranno affascinare ogni tipo di pubblico. Ecco una selezione degli appuntamenti più attesi, che spaziano dalle tradizionali manifestazioni culturali ai nuovi eventi che promettono di coinvolgere e ispirare.

6ª Edizione della “Call for Artists”: un’occasione per esporre la propria arte

Un’importante novità arriva dallo studio fotografico Nucleika, che lancia la 6ª edizione di “Call for Artists”, un evento dedicato a tutti gli amanti e creatori di arte visiva. Gli artisti che operano in qualsiasi campo – dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla digital art, fino agli NFT – sono invitati a partecipare con due opere al massimo. La scadenza per l’invio delle candidature è oggi 20 marzo 2025, con il vernissage della mostra fissato per il 29 marzo 2025.

L’obiettivo di Nucleika è offrire uno spazio gratuito per l’esposizione di opere di piccole e medie dimensioni, creando un’occasione di condivisione e incontro per artisti e pubblico. Un’opportunità unica, in un contesto che mira a stimolare la creatività e a promuovere l’arte in tutte le sue forme. Per ulteriori dettagli, gli artisti interessati possono contattare lo studio fotografico via mail a nucleika@gmail.com.

Eventi Catania, mostra fotografica; “polvere, un viaggio sentimentale nei cimiteri monumentali d’Italia”

A Catania, l’arte trova spazio anche in contesti particolari, come nella mostra fotografica “Polvere, un viaggio sentimentale nei cimiteri monumentali d’Italia”. Organizzata dalla Direzione Regionale del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania, la mostra si terrà nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco Borgia, fino al 29 marzo 2025, ed è un’esplorazione dei principali cimiteri monumentali Italiani.

L’esposizione, che racconta il rapporto tra la luce e la polvere che decora e plasma le tombe nel corso del tempo, è una riflessione sulla memoria storica del nostro Paese. Non solo un omaggio ai defunti, ma anche una riflessione sulla cura e la conservazione della nostra storia collettiva.

Eventi Catania, il mercato della terra: Catania sostenibile e genuina

Per chi ama il buon cibo, il Mercato della Terra è un’occasione imperdibile. Fino al Domenica 23 marzo 2025, in collaborazione con Slow Food Catania, l’associazione A’ Fera Bio organizza un mercato che promuove prodotti biologici, locali e sostenibili. Il mercato è l’occasione perfetta per scoprire ortaggi freschi, frutta di stagione, salumi, formaggi e prodotti da forno preparati con grani antichi. In più, è possibile diventare soci di Slow Food, con tesseramento 2025 disponibile presso lo stand informativo

Presentazione del libro “Il Fotografo dei Mille” di Rachele Fichera

Gli appassionati di letteratura e storia non possono mancare alla presentazione del libro “Il fotografo dei Mille” di Rachele Fichera. L’evento si terrà il 21 marzo 2025, a partire dalle 17.30, presso la Mondadori Bookstore di Piazza Roma. Durante l’incontro, l’autrice dialogherà con Giovanna Giordano, scrittrice Siciliana candidata al Premio Nobel per la Letteratura nel 2020, offrendo uno spunto interessante sulla figura del fotografo che, durante il Risorgimento, ha immortalato la memoria dei Garibaldini. Un racconto che mescola storia, passione e la nascita della fotografia come arte;

” Quando cominciai, la fotografia era praticata da pochissimi e ignorata al cospetto dell’arte accademica; esiliato come sovversivo e colpito da una drammatica vicenda familiare intrecciata agli eventi risorgimentali, fui preso d’entusiasmo per l’avventura garibaldina e votò alla raccolta dei ritratti fotografici dei Mille per tramandarne la memoria.”

Benvenuta primavera all’orto botanico di Catania

Con l’arrivo della primavera, l’Orto Botanico di Catania si prepara a celebrare la nuova stagione con una serie di visite guidate. L’evento speciale “Bella di Notte”, previsto per il 21 marzo 2025 alle 19:00 e 20:30, offrirà l’opportunità di esplorare il giardino scientifico sotto la luce soffusa della sera. Il percorso si concentrerà sulle piante, alberi e fiori provenienti da ogni angolo del mondo, dando un’introduzione sensoriale alla primavera che sboccia.

Dal 22 marzo, ogni sabato alle 16:00 e domenica alle 11:00, il nuovo percorso “Orto in Fiore” permetterà ai visitatori di immergersi nelle fioriture primaverili del giardino, il nuovo percorso guidato a cura di Officine Culturali all’Orto dedicato alla nuova stagione: un viaggio sensoriale che si trasformerà di volta in volta, seguendo il risveglio primaverile delle collezioni custodite all’Orto Botanico. Un’esperienza che trasporta i partecipanti nel cuore verde della città, lontano dal trambusto quotidiano.

L’ingresso all’Orto Botanico è gratuito durante gli orari di apertura, mentre il biglietto per le visite guidate ha un costo di 7,50 €, con tariffe ridotte disponibili.