Concorso scuole Militari 2025: Il concorso indetto dal Ministero della Difesa per l’ammissione alle Scuole Militari per l’anno scolastico 2025-2026, offre ai giovani l’opportunità di accedere a prestigiosi istituti di formazione legati all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica. Con 260 posti disponibili, il bando prevede prove selettive che includono test di cultura generale, accertamenti fisici e attitudinali.

Concorso scuole Militari 2025: posti disponibili

Per l’anno scolastico 2025-2026, sono stati previsti in totale 260 posti distribuiti tra le diverse scuole militari, con una suddivisione per Forza Armata e tipo di liceo:

Esercito: 150 posti

Nunziatella di Napoli:

26 posti per il 3° anno di liceo classico

40 posti per il 3° anno di liceo scientifico

Teulié di Milano:

18 posti per il 3° anno di liceo classico

32 posti per il 3° anno di liceo scientifico

34 posti per il 3° anno di liceo scientifico, opzione scienze applicate

Marina: 70 posti Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”:

20 posti per il 3° anno di liceo classico

50 posti per il 3° anno di liceo scientifico

Aeronautica: 40 posti Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”:

18 posti per il 3° anno di liceo classico

22 posti per il 3° anno di liceo scientifico



Requisiti di partecipazione

I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti generali per partecipare al concorso:

Cittadinanza italiana .

. Essere nati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 .

. Essere iscritti al 2° anno di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2024-2025 , con l’obbligo di aver conseguito l’ammissione al 3° anno.

nell’anno scolastico , con l’obbligo di aver conseguito l’ammissione al 3° anno. Non essere incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni consecutivi.

essere incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni consecutivi. Avere una condotta morale e civile regolare .

. Non essere stati espulsi da istituti di educazione o istruzione statali.

essere stati espulsi da istituti di educazione o istruzione statali. Superare gli accertamenti fisico-psico-attitudinali previsti dalla selezione.

Un aspetto importante da sottolineare è che la presenza di tatuaggi e piercing può costituire una causa di esclusione dal concorso.

Le fasi della procedura selettiva

Il concorso per le Scuole Militari si articolerà in diverse fasi, pensate per verificare le capacità intellettive, fisiche e attitudinali dei candidati:

Prova preliminare: Un test logico-deduttivo volto a esplorare le capacità di ragionamento. La prova sarà effettuata solo se il numero delle domande supera determinate soglie:

Esercito : 198 per il liceo classico, 324 per il liceo scientifico, 153 per il liceo scientifico opzione scienze applicate.

: 198 per il liceo classico, 324 per il liceo scientifico, 153 per il liceo scientifico opzione scienze applicate. Marina : 95 per il liceo classico, 180 per il liceo scientifico.

: 95 per il liceo classico, 180 per il liceo scientifico. Aeronautica: 90 per il liceo classico, 110 per il liceo scientifico.

2. Accertamenti sanitari: Durata di circa due giorni, da svolgersi a seconda delle Forze Armate, come segue:

Esercito : seconda metà di giugno 2025 , presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito a Foligno .

: seconda metà di , presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito a . Marina : dal 3 al 9 giugno 2025 , presso il Centro di Selezione della Marina Militare ad Ancona .

: dal al , presso il Centro di Selezione della Marina Militare ad . Aeronautica: dal 26 al 29 maggio 2025, presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica a Milano Linate.

3. Accertamenti attitudinali: Essenziali per valutare le capacità psicologiche e comportamentali dei candidati:

Esercito : seconda metà di giugno 2025 , presso il Centro di Selezione dell’Esercito a Foligno .

: seconda metà di , presso il Centro di Selezione dell’Esercito a . Marina : dal 3 al 20 giugno 2025 , presso il Centro di Selezione della Marina Militare ad Ancona .

: dal al , presso il Centro di Selezione della Marina Militare ad . Aeronautica: dal 16 al 19 giugno 2025 e dal 23 al 26 giugno 2025, presso la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” a Firenze.

4. Prove di educazione fisica: Prove che dureranno circa uno o due giorni, svolte nelle sedi indicate per gli accertamenti attitudinali.

5. Prova di cultura generale: Sarà differenziata in base al tipo di liceo scelto:

Liceo scientifico : italiano, latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica.

: italiano, latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. Liceo scientifico opzione scienze applicate : italiano, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica.

: italiano, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. Liceo classico: italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e scienze naturali.

Le date delle prove di cultura generale saranno le seguenti:

16 luglio 2025: per il liceo classico.

17 luglio 2025: per il liceo scientifico.

18 luglio 2025: per il liceo scientifico, opzione scienze applicate.

Le prove si terranno presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito a Foligno.

Concorso scuole Militari 2025: come presentare la domanda

Per partecipare al concorso, i candidati devono inviare la domanda online tramite il portale Concorsi online del Ministero della Difesa. È necessario accedere al proprio profilo, selezionare il concorso di interesse e compilare la domanda.

I candidati dovranno inviare la domanda entro e non oltre il 12 aprile 2025. Ogni Forza Armata ha un ente delegato per la gestione delle domande: