La città di Catania è, ancora una volta, quella con più ore di sole in tutta Italia. Il portale di Holidu, tra i maggiori per quanto riguarda la prenotazione di case e appartamenti in Europa, ha stilato la classifica aggiornata. A fare compagnia al capoluogo etneo ci sono altre isolane che completano il podio. Ecco, nel dettaglio, alcuni dati interessanti di questa classifica, quali sono le città in top 5 e dove si piazzano le siciliane.

Classifica città italiane per ore di sole 2025: i criteri utilizzati

Se la precedente classifica prendeva in considerazione il numero medio di ore di sole anni dal 2009 al 2023 disponibili sul sito World Weather Online, stavolta gli anni analizzati vanno dal 2011 al 2025. Anche in questo caso, le città classificate sono le 47 più popolose, con l’aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati tra le prime 47 già selezionate che sono Potenza per la Basilicata, Campobasso per il Molise ed Aosta per la Valle d’Aosta. Figura anche Venezia per rilevanza turistica.

Classifica città italiane per ore di sole 2025: la top 5

La città di Catania, nell’arco temporale utilizzato per stilare la classifica, ha avuto in media 273,7 ore di sole al mese, posizionandosi al primo posto, con una temperatura media all’anno di 19 gradi. La graduatoria mette, inoltre, in evidenza il prezzo medio delle case vacanze negli ultimi 12 mesi, di 104 euro, dato che ha, indubbiamente, contribuito a rendere il capoluogo etneo meta imperdibile per turisti provenienti da ogni latitudine.

Ancora Sicilia al secondo posto, con Siracusa. Le ore di sole in media al mese sono 273,1, con una temperatura media all’anno di 19 gradi. Prezzi nella norma anche in questo caso, per quanto riguarda le case vacanze, che ammontano, in media a 127 euro.

Un’ altra isolana chiude il podio ma stavolta si va in Sardegna. Cagliari si piazza al terzo posto con 267,81 ore mensili di sole in media. La temperatura media all’anno è di 18 gradi.

La Puglia chiude la top 5 con le città di Andria e Bari. La prima ha registrato, in media, 250,57 ore mensili di sole, con una temperatura media annuale di 17 gradi. Il capoluogo pugliese, in quinta posizione, al mese presenta 248,90 ore di sole. Temperatura media annuale che è di 18 gradi.

Dove si piazzano le altre città siciliane

Dietro alle sorprese Pescara e Roma, al sesto e al settimo posto, figura Palermo. Il capoluogo della Sicilia, nel periodo analizzato dal report, ha raggiunto in media 247,4 ore di sole al mese e la temperatura media annua è di 18 gradi. In top 10, la Sicilia presenta, quindi, 3 città, a pari merito con la Puglia a cui, oltre ad Andria e Bari, si aggiunge Taranto.

Non è molto lontana l’altra principale città della Sicilia, oltre a Catania e Palermo. Messina occupa la tredicesima posizione e le ore medie di sole all’anno sono 241,7, con una temperatura media di 18 gradi su base annuale.

Chi chiude la classifica

Ultime 3 posizioni con 3 regioni diverse. La terzultima è Prato, martoriata dal maltempo, con conseguente allerta rossa, nei giorni scorsi. La città toscana ha una media di ore di sole di 206,6 al mese, mentre la temperatura media all’anno è di 14 gradi.

Penultimo posto per Trento. Le ore medie di sole al mese scendono sotto le 200, contandone 195,3. Calo sensibile, come prevedibile, per la temperatura media annua, di 10 gradi.

Chiude la classifica Aosta, con ore di sole in media al mese che scendono ancora, con 169,7 gradi e temperatura media all’anno di 7 gradi.