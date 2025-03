Bonus auto moto 2025: A partire dal 18 marzo 2025, i concessionari possono nuovamente prenotare sulla piattaforma ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica. Questa misura, gestita da Invitalia, ha l’obiettivo di favorire la transizione verso la mobilità sostenibile, offrendo agevolazioni per chi sceglie veicoli a basso impatto ambientale.

Bonus auto moto 2025: obiettivi e nuove regole

L’Ecobonus ha contribuito al rinnovo del parco auto nazionale e al sostegno delle famiglie meno abbienti, ma non ha portato a un significativo incremento della produzione negli stabilimenti italiani. Per questo motivo, il governo ha deciso di orientare maggiori risorse verso l’industria automobilistica nazionale, garantendo una programmazione pluriennale degli investimenti.

Le nuove regole per il bonus auto moto 2025 includono criteri aggiuntivi legati alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza informatica dei veicoli. Oltre ai consueti requisiti sulle emissioni di CO2, verranno introdotte misure che valorizzano la cybersecurity e il rispetto dei diritti dei lavoratori nelle filiere produttive.

Il fondo automotive, istituito nel 2022, finanzierà il nuovo schema di incentivi con un totale di 5,75 miliardi di euro. Per il 2025, sono stati stanziati 750 milioni di euro, con un aumento a 1 miliardo di euro annuo dal 2026 al 2030. Inoltre, la quota di fondi destinata al settore produttivo salirà da 50 milioni nel 2022 a 350 milioni annui nel biennio successivo, per sostenere la riqualificazione della componentistica italiana.

Bonus auto 2025 per famiglie a basso reddito

Una delle novità più importanti del bonus auto moto 2025 riguarda il sostegno alle famiglie con un ISEE inferiore a 30.000 euro. Questi nuclei familiari potranno accedere a un incentivo maggiorato del 25% rispetto al contributo standard.

Per ottenere il bonus, i beneficiari dovranno:

Avere un ISEE inferiore a 30.000 euro;

Essere residenti in Italia;

Acquistare in Italia, anche tramite leasing finanziario, auto ibride o elettriche a basse emissioni, mantenendole per almeno 12 mesi.

Quali veicoli sono ammessi agli incentivi?

I bonus saranno applicabili solo a veicoli destinati al trasporto di persone che rispettino i seguenti criteri:

Emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km;

Classe Euro 6 o superiore;

Prezzo di listino (IVA esclusa) non superiore a:

35.000 euro per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO2;

45.000 euro per la fascia 21-60 g/km di CO2 (optional compresi).

Come richiedere il bonus auto moto 2025?

La richiesta degli incentivi avverrà probabilmente seguendo la stessa procedura del 2024. I concessionari dovranno prenotare il bonus per conto dei clienti sulla piattaforma Ecobonus del Mimit, dopo essersi registrati.

Nel caso di richiesta per famiglie a basso reddito, sarà necessario allegare la dichiarazione ISEE per ottenere la maggiorazione dell’incentivo. Tuttavia, la procedura di domanda non è ancora attiva e seguiranno aggiornamenti ufficiali.