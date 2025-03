Durante l’evento Small Giants organizzato da Forbes, Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, ha evidenziato il ruolo strategico degli aeroporti di Catania e Comiso per lo sviluppo della Sicilia, sottolineando l’importanza dell’innovazione e dell’intermodalità nel settore dei trasporti. Tra le novità annunciate, spicca l’avvio della tratta Catania-New York a partire da maggio 2025 e nuovi investimenti per potenziare l’area cargo di Comiso

“Con oltre 12 milioni di passeggeri nel 2024, il costante ampliamento delle rotte e il miglioramento dei servizi, gli scali di Catania e Comiso non sono solo infrastrutture di trasporto, ma rappresentano veri e propri motori di crescita per il territorio — ha dichiarato Torrisi —. Il loro sviluppo incide significativamente sull’economia e sul turismo della Sicilia, con prospettive di crescita notevoli sia in termini di traffico passeggeri che di infrastrutture.“

Torrisi ha inoltre ribadito la necessità di una rete di trasporti sostenibile, basata su innovazione e intermodalità: “Crediamo fortemente che il futuro della mobilità passi attraverso il potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, integrando le connessioni aeree con una rete più efficiente di trasporti terrestri”.

A supporto di questa visione, SAC si sta impegnando nell’ampliamento delle tratte internazionali, tra cui la nuova rotta diretta Catania-New York, operativa dal 23 maggio 2025. “Si tratta di un passo fondamentale per rafforzare le connessioni globali della Sicilia, con un impatto positivo sull’economia locale e sul turismo internazionale. Parallelamente, gli investimenti previsti per l’area cargo di Comiso ne faranno un hub logistico strategico per il commercio e il trasporto merci”, ha concluso Torrisi.