Lavoro Catania: sono disponibili diverse opportunità di lavoro con aziende. Tra queste figura una posizione presso uno dei punti vendita siti al Katanè, si tratta di Move Your Mood specializzato nell’abbigliamento donna. Inoltre anche Max Mara ha aperto nuove posizioni presso la sua sede di Catania. L’azienda, nota per la qualità e l’eleganza dei suoi capi, è alla ricerca di personale per il supporto alla clientela e la gestione del punto vendita. Infine, Ikea è alla ricerca di un addetto alle attività di montaggio mobili per il suo punto vendita di Catania. DI seguito tutte le informazioni a riguardo e i requisiti necessari per poter inviare domanda.

Lavoro Catania, Katanè

MOVE YOUR MOOD, un noto brand di abbigliamento donna specializzato nel pronto moda Made in Italy, cerca una Addetta alle Vendite per il suo punto vendita nel centro commerciale Katanè di Gravina di Catania. Il contratto di lavoro offerto è a tempo pieno, con una retribuzione mensile di 1.300 euro, è inoltro incluso il pagamento della tredicesima. L’unico requisiti indispensabile è un’esperienza di 1 anno come store manager.

Il nuovo dipendente dovrà occuparsi dell’accoglienza dei clienti. Sarà fondamentale che il candidato/a abbia una conoscenza approfondita dei prodotti, in modo da poter consigliare i clienti in maniera precisa e professionale. Inoltre, l’addetta alle vendite si occuperà della gestione della merce, mantenendo il negozio ordinato e curato. Sarà anche sua responsabilità monitorare lo stock e provvedere a rifornirlo quando necessario

Lavoro Catania, Max Mara

Max Mara Catania è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio punto vendita di Catania. Il contratto offerto sarà a tempo determinato, con una durata che varia dai 6 ai 12 mesi, e verranno forniti numerosi benefit, come buoni pasto, sconto sui prodotti aziendali. Quindi la posizione prevede un contratto a tempo pieno o part-time, con la possibilità di lavorare nei weekend e nei giorni festivi. La retribuzione comprenderà un bonus annuale, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, oltre a eventuali bonus legati ai risultati. I candidati dovranno avere un’esperienza come venditore nel settore abbigliamento di 3 anni e conoscere e parlare in modo fluente la lingua inglese.

Lavoro Catania, Ikea

IKEA Catania è alla ricerca di una persona dinamica e motivata da inserire nel team del Circular Hub, nell’area “Angolo Occasioni”, con l’obiettivo di contribuire al recupero degli articoli resi o danneggiati dai clienti.Il candidato ideale avrà una certa familiarità con il montaggio e, preferibilmente, esperienza in ambito manutenzione. Un requisito preferenziale è la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti del pacchetto Office, in particolare Excel. Il contratto offerto è di tipo part-time con disponibilità a lavorare su turni, 5 giorni a settimana.