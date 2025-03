Durante le giornate di mercoledì 2 e 9 aprile 2025, l’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” offrirà visite dermatologiche gratuite dedicate alla dermatite atopica nell’adulto. Anche quest’anno, l’ospedale, in particolare la clinica dermatologica del “Rodolico”, aderisce alla campagna nazionale “Dalla parte della tua pelle 2025”, organizzata dalla SideMast (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse) e supportata da Andea (Associazione Nazionale Dermatite Atopica), Adoi (Associazione Dermatologi-Venerologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e dalla collaborazione non condizionante dell’azienda farmaceutica Sanofi.

Le visite gratuite e come prenotarle

Le visite si terranno negli ambulatori al piano terra dell’edificio 4 dell’ospedale “Rodolico”, situato in via Santa Sofia 78, dalle ore 16 alle ore 18. Per accedere alle consultazioni gratuite, è necessario prenotare chiamando il numero verde 800086875, disponibile 7 giorni su 7, dalle ore 10 alle ore 18, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa, che coinvolge centri dermatologici in tutta Italia, ha come obiettivo sensibilizzare i pazienti sulla dermatite atopica, migliorando la loro consapevolezza sulla patologia. Le visite sono riservate a persone di età pari o superiore ai 18 anni e saranno effettuate esclusivamente per coloro che hanno prenotato.

Dermatite atopica e sensibilizzazione

Secondo la SideMast, la dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica che interessa anche il sistema, non è contagiosa e colpisce circa il 5% della popolazione adulta. La patologia, complessa e multifattoriale, è scatenata non solo da fattori genetici, ma anche da fattori ambientali, come l’inquinamento, l’esposizione ad allergeni alimentari e irritanti, e allergeni da contatto. I sintomi principali includono un prurito intenso e costante, secchezza cutanea, rossore diffuso e vescicole in diverse zone del corpo, che possono variare a seconda dell’età del paziente. Nell’adulto, la dermatite atopica interessa soprattutto mani, piedi, pieghe dei gomiti e delle ginocchia, polsi, caviglie, collo, viso e torace. Il decorso è cronico, alternando periodi di miglioramento parziale a fasi di peggioramento. Inoltre, la dermatite atopica è spesso associata ad altre patologie, come asma, rino-congiuntivite allergica, sinusite con polipi nasali e allergie alimentari.