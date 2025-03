Sabato 22 marzo 2025, alle ore 22:00, il Nu Land di Catania si trasformerà in un palcoscenico per un evento imperdibile, con l’unica data siciliana dei Nervana, tribute band statunitense dei Nirvana. Per gli appassionati della storica band di Seattle, questa è un’occasione unica di rivivere i brani che hanno segnato un’epoca e cambiato per sempre la scena musicale mondiale.

Biglietti e dj set

I biglietti per l’evento sono già disponibili e potranno essere acquistati con la prevendita e al costo di 10 euro o direttamente in loco, il costo sarà di €15 al botteghino. Inoltre, per chi volesse proseguire la serata con un po’ di musica rock, è possibile acquistare un biglietto per il Dj Set che inizierà subito dopo il concerto, dalle 24:00, al prezzo di €10.

I più grandi successi della band

I Nervana tornano in Europa con un tour che celebra i brani più celebri dei Nirvana, portando sul palco tutta l’energia che ha reso unica la band di Seattle. La tribute band amata già da tempo per la sua spassionata fedeltà nell’interpretazione e per la potenza del sound. Durante il live del concerto di Catania offriranno a tutti i fan un vero e proprio viaggio nella carriera dell’amata band! Verranno portati sul palco tutti i successi storici dei Nirvana, dai pezzi più noti come “Smells Like Teen Spirit” , ” Come as You Are” e “Heart-Shaped Box”.

Dopo il concerto, la serata proseguirà con il Dj Set Blow Rock, in cui Maurizio Di Stefano, Giorgio Di Mauro e Marco Di Mauro, insieme alla rock voice di Radek, selezioneranno i migliori brani rock, offrendo una serata musicale che durerà fino a tarda notte, per tutti gli amanti del rock in tutte le sue sfumature.