Ritorna a Catania il tanto atteso concerto di Marco Masini. Lo straordinario evento si terrà giovedì 27 novembre 2025 alle ore 21:00 presso il Teatro Metropolitan. Il live di Catania è parte del tour “Ci vorrebbe ancora il mare”, un evento speciale che celebra i 35 anni di carriera di uno dei cantautori più amati della musica italiana. Con una carriera costellata di successi, Masini proporrà al pubblico catanese un viaggio emozionante attraverso i suoi brani più iconici. I biglietti per il concerto sono disponibili a partire da €39, e si consiglia di acquistarli in anticipo per assicurarsi un posto in questa serata indimenticabile.

Carriera tra grandi successi e ricordi di Sanremo

Marco Masini, si prepara a regalare un’esperienza unica ai suoi fan. Conosciuto per le sue canzoni profonde e intense, Masini ripercorrerà la sua straordinaria carriera attraverso brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Dalle sue prime hit, come “Disperato” e “Perché lo fai”, fino ai successi più recenti, come “Ci vorrebbe il mare”, ogni canzone è un capitolo della sua vita artistica e personale.

Fiorentino classe ’64, mostra sin da piccolo una grande passione verso la musica, studia pianoforte e composizione, inizialmente svolge il ruolo di compositore e arrangiatore, collaborando con Bigazzi e Umberto Tozzi. Inizia la carriera da solista negli anni 90, con la sua prima partecipazione al Festival della Musica Italiana di Sanremo, nella categoria “Nuove Proposte” con il Brano “Disperato”, il quale lo porterà al trionfo al festival e non solo, anche verso un’immediata popolarità post festival.

Recentemente, dopo una pausa durata anni, Marco Masini è tornato alla ribalta , una fase della carriera che si avvale di una maturata profondità emotiva e consapevolezza delle proprie esperienze di vita, parlando al proprio pubblico di nascita, crescita e resilienza.