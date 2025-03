Due uomini di nazionalità tunisina, entrambi 39enni, avrebbero aggredito e successivamente picchiato un giovane ragazzo di soli 20anni. Fortunatamente entrambi gli aggressori sarebbero stati tempestivamente arrestati dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni il motivo dell’aggressione sarebbe stato il mancato pagamento di un debito legato alla droga.

Aggressioni e minacce

I due uomini avrebbero inizialmente minacciato il giovane per poi picchiarlo. La violenta aggressione ai danni di giovane gli avrebbe procurato una ferita alla testa con un’abbondante perdita di sangue. La lite fortunatamente è stata interrotta dall’intervento delle scuole della squadra volanti della Questura di Catania, impegnata in un controllo del territorio in via Pistone. Immediatamente è stata chiamata una squadra del pronto soccorso del 118.

La vittima avrebbero riferito alla polizia di essere stato colpito con un tondino di ferro e una pietra. Inoltre, uno dei due aggressori è stato trovato con un coltello dalla lama di circa 10 centimetri, nascosto in una tasca. Dopo le indagini, entrambi sono stati arrestati per rapina in concorso. Inoltre, uno dei due è stato denunciato per il possesso di armi improprie. I due sono stati trasferiti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.