Tutor 3.0, sviluppato da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, si basa sulla tecnologia avanzata di Navigard. Dopo essere stati installati su 26 tratte autostradali, i dispositivi sono entrati ufficialmente in funzione già dal 7 marzo 2025, con l’intento di migliorare significativamente i sistemi di monitoraggio della velocità. Tuttavia, non si tratta di semplici autovelox, il nuovo sistema è progettato per monitorare la velocità, rivelare sorpassi pericolosi, la posizione dei veicoli nelle corsie, eventuali situazioni di guida contromano e il rispetto del limite di massa. L’obiettivo principale è la sicurezza stradale e la riduzione degli incidenti.

Il funzionamento di Tutor 3.0 è basato su radar, telecamere e intelligenza artificiale. Quando un veicolo attraversa il primo sensore, viene identificato, distinguendo, ad esempio, tra auto e camion. Una foto viene scattata, con data e ora del passaggio. Lo stesso processo avviene quando il veicolo supera il sensore di uscita.

Le postazioni autovelox

19/03/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo Catania EN

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 20 Messina-Catania ME

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 115 RG

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

20/03/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 20 Messina-Catania ME

Strada Statale:

SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

SS / 189 PA

SS / 626 CL

21/03/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 20 Messina-Catania ME

A / 20 Messina-Palermo PA

Strada Statale:

SS / 117ter nord/sud E

SS / 640 di Porto Empedocle AG

22/03/2025

Autostrada:

A / 20 Messina-Catania ME

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

23/03/2025

Strada Statale: SS / 626 CL

Le sanzioni previste

Le sanzioni per il superamento del limite di velocità variano in base alla quantità di velocità in eccesso. Se si supera il limite di 10 km/h, la multa varia da 42 a 173 euro. Per un superamento tra i 10 e i 40 km/h, la multa va da 173 a 694 euro. Se si eccede tra i 40 e i 60 km/h, la multa può arrivare da 543 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Infine, per un superamento oltre i 60 km/h, la multa può variare da 845 a 3.382 euro, con sospensione della patente da 6 a 12 mesi.