Per il secondo anno giovedì 20 marzo si celebra in tutta Italia “Università Svelate 2025”, la Giornata nazionale delle Università, promossa dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

In questa occasione, Unict ha voluto promuovere “Catania – Città_Università“, un’iniziativa di valorizzazione del patrimonio storico monumentale dell’Ateneo e della città, individuando 13 siti che dalle 9 alle 17 saranno visitabili gratuitamente o con il contributo simbolico di 1 euro. Si tratta di visite guidate, curate da studenti e studentesse Unict, sia di luoghi iconici della città, sia di siti eccezionalmente aperti al pubblico.

I siti visitabili

Le visite guidate comprenderanno la Fontana dell’Elefante, il Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane nella corte del Palazzo centrale dell’Università, l’Archivio storico d’Ateneo e il Palazzo Sangiuliano, il Centro universitario teatrale (che fu il glorioso Teatro Machiavelli), la sede dell’Accademia Gioenia di Catania, nel Palazzotto Biscari alla Collegiata.

Del circuito fanno parte, inoltre, l’Anfiteatro romano di piazza Stesicoro, il Museo della fabbrica del Monastero dei Benedettini (dove è attualmente in corso la mostra “Lo studio dell’Etna”), le Biblioteche riunite Civica e Ursino-Recupero, la monumentale Chiesa di San Nicolò L’Arena e il camminamento del percorso di gronda, il Museo Vincenzo Bellini e la Città della Scienza di via Simeto.

“Università Svelate” vuole quindi essere un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene.

Una giornata per scoprire luoghi simbolo che raccontano la città e l’università, ma anche un’occasione di incontro con famiglie e futuri studenti, attraverso eventi aperti al pubblico, organizzati dalle università con l’obiettivo di offrire un’opportunità unica di partecipazione.

Aprendosi al reciproco ascolto e all’accoglienza di cittadini che normalmente gravitano al di fuori della sfera accademica, “Università Svelate 2025” intende rilanciare l’impegno delle università e dei comuni in quanto fattori determinanti della coesione sociale, e promuovere nuove e più efficaci strategie di interazione per gli anni a venire.

Luoghi privilegiati di produzione e di condivisione della conoscenza, le città universitarie sono piattaforme di innovazione al servizio del Paese. Il rafforzamento della collaborazione tra Crui e Anci aspira quindi a rendere queste città sempre più funzionali, sostenibili, dinamiche e attrattive, a beneficio non solo delle comunità studentesche, ma della più ampia popolazione urbana di cui queste sono parte.