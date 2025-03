Nella mattinata odierna, intorno alle 9:30, un grosso rogo si è sviluppato a Catania, in via dello Strettoio, traversa nelle vicinanze di via Domenico Tempio. L’ incendio ha avvolto il capannone dell’ex fabbrica Italcementi e si sarebbe alimentato a causa di un cumulo di rifiuti andato in fiamme in una discarica abusiva nei paraggi.

Sul posto presente una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale etneo con due autobotti, oltre ai carabinieri. La colonna di fumo è molto alta ed è visibile da tutta la città.

In aggiornamento…